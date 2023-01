Memoria, Fiorentini: “Ai giovani raccontiamo l’esempio dei giusti tra le nazioni”

“Siena ha un grande patrimonio di Giusti tra le Nazioni. Spesso ai ragazzi raccontiamo cosa non fare e gli facciamo vedere gli esempi negativi di ciò che è stato fatto nel’900. Ai più giovani dobbiamo però fare vedere l’esempio positivo, quello da seguire per riscattarsi, far capire quali furono le azioni giuste fatte in quel periodo. Questo è ciò che vogliamo trasmettere”. Lo ha detto David Fiorentini, presidente Ugei durante la visita dell’amministrazione comunale di Siena alla Sinagoga della città toscana