Medicina, il premio “De Luca” a tre specializzandi in Cardiologia

Premio di ricerca per la cardiologia in memoria del professor Francesco Maria De Luca, scomparso nel 2020. Il 15 dicembre, al Rettorato dell’Università di Siena, si è svolta la cerimonia di premiazione per tre giovani cardiologi, Oreste De Vivo, Nicolò Sisti e Francesco Contorni, per il contenuto e l’originalità della loro tesi e per le potenzialità cliniche dei risultati. La commissione giudicatrice, composta dal professor Matteo Cameli, direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare dell’Università di Siena, dalla dottoressa Serafina Valente, direttore del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’Aou Senese e dai cardiologi Francesca Cesareo e Rodolfo Gentilini, ha ricordato anche con emozione il professor De Luca. «È stato non solo un eccellente cardiologo ma anche un importante maestro per molti colleghi – spiega il professor Cameli -. Direttore della Cardiologia senese per molti anni, il professor De Luca è da considerarsi un luminare nel suo campo. Stimato, apprezzato per la sua professionalità ed anche per la cortesia e la costante attenzione ai pazienti e disponibilità verso i colleghi. La sua costante dedizione alla ricerca ha spinto la compagna, grazie anche alla partecipazione dell’Associazione Cardio-Trapiantati Italiani (ACTI) sez. Siena e al patrocinio dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Siena, ad istituire un premio dedicato agli Specializzandi in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare della Scuola di Siena per la miglior tesi di specializzazione».