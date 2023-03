Medicina dello sport, convenzione tra Aou Senese e Ausl Toscana sudest per l’effettuazione di visite di idoneità sportiva

Gioco di squadra tra Azienda ospedaliero-universitaria Senese e Azienda Usl Toscana sudest per la medicina dello sport. Questo il significato della convenzione istituita dalle due aziende e presentata nella prestigiosa cornice del villaggio ospitalità della Strade Bianche 2023, allestito nella Fortezza Medicea di Siena.

L’accordo, della durata di tre anni e rinnovabile per altri tre, è finalizzato alle attività di rilascio delle certificazioni di idoneità sportiva: in estrema sintesi, l’Aou Senese mette a disposizione i propri ambulatori, il personale infermieristico e di supporto tecnico, oltre che le apparecchiature e le strumentazioni tecnologiche necessarie; mentre l’Ausl Tse si impegna a individuare medici specializzati che possano svolgere la loro attività negli spazi dell’ospedale Santa Maria alle Scotte.

La convenzione prevede un programma di due accessi settimanali pomeridiani di 4 ore ciascuno, la stima è di effettuare circa 800 prestazioni all’anno in favore dell’utenza. Il servizio, attivo sia in ambito agonistico che non, è prenotabile sia dai singoli utenti che dalle società sportive tramite il sito web dell’Ausl Tse o attraverso il servizio CUP esclusivo ubicato presso la Ausl con le stesse modalità già previste; telefonando al 0577 536074 o 0577 536804 dal lunedì al venerdì orario 9-12.

“Potenziare il servizio di medicina dello sport grazie al gioco di squadra tra le due aziende e poter contare sull’expertise offerta dalla scuola di specializzazione in medicina dello sport dell’Università di Siena, rappresentano un valore aggiunto per tutte le persone che praticano sport – commenta la direttrice sanitaria dell’Aou Senese, Francesca De Marco –. Siena ha sempre dedicato grande attenzione allo sport e ospita spesso eventi sportivi di grande rilievo, come testimonia la presenza di Strade Bianche. È quindi importante poter contare su percorsi assistenziali dedicati, supportati da una formazione universitaria di eccellenza, per dare pronte risposte sia ai professionisti sportivi, sia a chi desidera praticare sport in sicurezza con grande attenzione alla propria salute”.

“Siamo molto felici di questa importante interazione professionale che permette di fornire un eccellente servizio di medicina sportiva sia all’interno della Aou Senese che nelle sedi della Ausl Toscana sudest, – le parole del direttore sanitario dell’Ausl Toscana sud est Simona Dei. – Il confronto culturale dei professionisti, l’opportunità di formazione sul campo degli specializzandi e l’attività ambulatoriale di primo e secondo livello gestite a quattro mani da medici dell’Aou Senese e della Ausl garantiscono agli sportivi del nostro territorio un percorso sanitario rapido e completo”.

“La convenzione è frutto di una collaborazione ormai pluriennale fra le due aziende e porta per la prima volta le visite di idoneità sportiva agonistica per gli adulti e non agonistica all’interno dell’Aou Senese – commenta Flavio D’Ascenzi, cardiologo, responsabile della Medicina dello Sport e riabilitativa dell’Aou Senese e direttore della Scuola di Specializzazione dell’Università di Siena -. Tale convenzione ha la finalità di rafforzare ulteriormente i rapporti fra le due aziende e il settore della medicina dello sport che, dallo scorso anno, ha visto l’attivazione della scuola di specializzazione all’Università di Siena. Questo accordo rappresenta un’ulteriore opportunità per tutti gli sportivi ed un’implementazione della formazione dei nostri specializzandi, attraverso l’unione dell’esperienza territoriale con le conoscenze e la ricerca sviluppata all’ospedale Santa Maria delle Scotte. Tutto questo – conclude D’Ascenzi – ci dà la forza per proseguire il percorso di implementazione dei progetti che riguardano la medicina dello sport, la cardiologia dello sport e la riabilitazione”.

“Sono lieto dell’istituzione di questa convenzione – dice il direttore della Medicina dello sport dell’Ausl Tse Massimo Capitani -. D’ora in avanti oltre ai nostri ambulatori sarà possibile effettuare tali visite anche all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Questo permetterà un legame proficuo tra le due aziende nell’interesse di un servizio sempre più di alto profilo che prevederà tra l’altro come medico sportivo certificatore personale dell’Ausl Toscana sudest. Ciò comporterà per l’utente l’avere un servizio sempre più efficiente e completo, con una spesa in linea con il tariffario regionale della prevenzione”.