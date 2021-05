Matrimonio, se un capannone diventa il luogo da sogno: Siena scommette sull’industrial wedding chic

“Abbiamo investito sull’industrial wedding chic. Abbiamo scelto di valorizzare quella che era una vecchia azienda di mucche, adesso questi capannoni ospiteranno questo nuovo concetto di matrimonio”. In vista delle prossime riaperture le imprese senesi non si sono mai fermate. L’imprenditore senese Jacopo Bandini ha avuto l’idea di uno shooting all’antico borgo San Lorenzo, location amata da italiani e stranieri che scelgono di sposarsi in terra di Siena. Così, ha messo a disposizione la sua location con la novità del “capannone industrial” e ha riunito la filiera del wedding per formulare un’offerta eccellente e un prodotto unico in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli sposi. Gli imprenditori locali che lavorano questo settore hanno deciso di fare squadra per ripartire Insieme a lui c’erano le wedding planner Francesca Grassini e Simona Coltellini. “Abbiamo colto l’occasione al volo per uno shooting che fosse d’ispirazione per giovani sposi. La struttura stessa della location c’ha permesso di ricreare uno stile industriale nel matrimonio. Abbiamo ripreso tutti i dettagli dello stile: cemento, travi di pietra, mattoni, ferro. Abbiamo cercato di riportare il tutto in chiave romantica ed elegante”, spiega Grassini. Coltellini aggiunge: “Nel nostro lavoro di wedding planner è fondamentale lavorare con collaboratori validi. E’ estremamente importante lavorare con una filiera di collaboratori e capire come interagire tra di noi durante il matrimonio”.

IL VIDEO-SERVIZIO COMPLETO