Martedì Giuliano Amato a Siena, lectio magistralis all’Università

“Identità nazionali e identità comune europea” è il tema su cui interverrà il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato martedì 14 giugno, al presidio Mattioli dell’Università di Siena, in occasione della ricorrenza del 25° anniversario della fondazione dell’allora Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Siena.

Alle 11.30, nell’aula Cardini, Amato interverrà su un tema di grande attualità e che conosce bene, essendo stato non solo capo del governo in una fase decisiva per la partecipazione dell’Italia all’Unione Europea, ma anche vicepresidente della Convenzione europea, l’organo temporaneo incaricato di stendere la Costituzione europea.

I lavori saranno aperti dal Rettore dell’Università di Siena Francesco Frati e dal professor Gerardo Nicolosi, direttore del dipartimento di Scienze politiche e internazionali dell’Ateneo.

Sarà presente alla lezione il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a testimonianza del profondo legame fra la Toscana e il presidente Amato.

«Per anni le tematiche europee hanno rappresentato un ampio filone di ricerca interdisciplinare del corso di studi e poi della Facoltà di Scienze politiche proprio in alcuni momenti chiave del processo di integrazione europea, sul quale si sono impegnati docenti, giovani ricercatori, ma anche studenti, e attestato da un’ampia produzione scientifica». Ha commentato il professor Nicolosi «Proprio sulle sovranità nazionali si arenò il progetto di identità comune europea, presieduto dall’ex presidente francese Giscard d’Estaing. Da allora molto tempo è passato, ma i temi su cui oggi si confronta il dibattito europeo non sono molto cambiati, tanto più che negli ultimi anni l’UE è stata sottoposta ad una vera e propria “sfida” da parte delle forze sovraniste».

Si tratta di una tematica particolarmente cara al dipartimento di Scienze politiche e internazionali, erede di quella Facoltà di Scienze politiche fondata nel 1997, nata a sua volta da una tradizione di studi presente a Siena dagli anni Quaranta in seno alla facoltà di Giurisprudenza e rivitalizzata nel secondo dopoguerra dal magistero di Mario Delle Piane.

La presenza del professor Giuliano Amato e il tema sul quale svolgerà la sua Lectio sono quanto mai coerenti dunque con una tradizione che oggi prosegue con i corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (DISPI).

Sarà possibile seguire la Lectio Magistralis anche in diretta streaming: https://youtu.be/2TLi7TysucQ

Informazioni sull’iniziativa sono pubblicate all’indirizzo www.unisi.it/unisilife/eventi/lectio-magistralis-prof-giuliano-amato.