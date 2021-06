Martedì a Taverne d’Arbia l’inaugurazione di piazza Oriana Fallaci

Verrà inaugurata martedì 8 giugno piazza Oriana Fallaci a Taverne d’Arbia. All’evento parteciperanno Luigi De Mossi, sindaco di Siena, e Silvia Buzzichelli, assessore decoro urbano, aree verdi e ambiente. Le decisione di dedicare una piazza alla grande giornalista e scrittrice fiorentina era stata presa durante una seduta del consiglio comunale dell’inizio del 2019. L’assemblea aveva approvato la mozione sull’intitolazione di una via, piazza o centro civico alla memoria di Oriana Fallaci. Fratelli d’Italia e Lega, che avevano presentato la mozione, avevano ricordato che “la scrittrice e giornalista era conosciuta in tutto il mondo, emblema di coraggio, bravura, carattere, passione, onestà intellettuale e, come attivista, all’età di 14 anni ricevette un riconoscimento d’onore dall’Esercito Italiano per il ruolo svolto a Firenze durante l’occupazione dei nazisti”.