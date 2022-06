Maria Chiara Amadei alla guida del sito GSK Vaccines di Rosia

Novità alla guida del sito GSK Vaccines di Rosia. Dallo scorso 1 giugno, Maria Chiara Amadei è entrata in carica come nuovo responsabile dello stabilimento, centro di eccellenza a livello mondiale per la produzione di vaccini batterici.

Ha preso il posto di David Serp che, giunto al termine del suo incarico in Italia, ha deciso di perseguire una nuova opportunità professionale all’estero.

Maria Chiara Amadei, dopo la laurea e un Master in Ingegneria/Industrial Management all’Università di Bologna, ha fatto il suo ingresso in GSK nel 2001, assumendo ruoli di crescente responsabilità anche a livello globale. Dal 2018 ha diretto il sito GSK di Parma, punto di riferimento nella produzione di farmaci biologici e che ha svolto un ruolo fondamentale nella produzione di trattamenti a base di anticorpi monoclonali, importanti strumenti nella lotta al Covid-19.

“Vorrei innanzitutto ringraziare il mio predecessore per il suo straordinario contributo allo sviluppo di Rosia negli ultimi 4 anni – spiega Maria Chiara Amadei – durante i quali è avvenuto un rafforzamento del ruolo del sito all’interno del network per la produzione di vaccini meningococcici, attraendo al contempo altri vaccini essenziali per mercati di punta, come ad esempio quello contro l’herpes zoster”.

“Per quanto mi riguarda – continua Amadei – questa nuova esperienza professionale rappresenta una sfida altamente stimolante. L’hub di Rosia è uno dei più importanti e strategici per GSK Vaccines a livello mondiale, come dimostrano anche i recenti investimenti in infrastrutture e linee produttive. Qui ci sono le competenze e le tecnologie giuste per affrontare le tante sfide che abbiamo di fronte: le prospettive future sono incoraggianti, e siamo pronti a cogliere tutte le opportunità che si presenteranno. Con Siena, che ha una tradizione secolare nella ricerca e sviluppo di vaccini innovativi, la collaborazione è costante: di fatto dovremo essere sempre più un unico grande sito che copre tutto il ciclo di vita del vaccino”.

“Come sanno bene le persone che lavorano qui da tanto tempo e che rappresentano il valore aggiunto dell’azienda – conclude Amadei – è altresì fondamentale rafforzare il legame con il territorio e le istituzioni che lo rappresentano. Siamo una delle realtà più importanti della regione, e per questo dovremo puntare sempre di più su possibili sinergie con scuole e associazioni locali”.