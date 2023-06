Maltempo, la Festa dei Musei di FMS si sposta al presidio Mattioli

“La Festa dei Musei per la Sostenibilità cambia scenario! Evidentemente, in questa primavera, il meteo sembra non voler dare tregua. Siamo dunque costretti a cambiare di nuovo il programma della nostra Festa dei Musei per la Sostenibilità”.Lo comunicano in una nota da Fondazione Musei Senesi ” L’appuntamento resta per oggi pomeriggio, sabato 10 giugno, alle 14.30 ma ci vediamo al Presidio Mattioli dell’Università di Siena (via Pier Andrea Mattioli 10 – a pochi passi dall’Orto Botanico). Lì si terranno tutti i laboratori per grandi e bambini previsti nel pomeriggio. Resta, invece, per il momento, confermato all’Orto Botanico il programma serale, con i talk e la musica dal vivo dalle 19,30 in poi. Anche qui forniremo ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata sui nostri canali social e sul sito . È solo un piccolo imprevisto, non ci facciamo scoraggiare: vi aspettiamo alla Festa!”