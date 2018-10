A causa del forte vento il tetto di un condominio in via F.Folcacchieri ha subito ingenti danni. Il sindaco ha appena firmato un’ordinanza per far lasciare immediatamente l’immobile dagli abitanti per motivi di sicurezza fino a nuovo provvedimento. Le 18 persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione hanno trovato sistemazione a casa di parenti e amici