Maltempo, domani scuole aperte a Montepulciano

Nella giornata di martedì 24 gennaio, le scuole di ogni ordine e grado di Montepulciano rimarranno aperte. “La decisione è stata presa al termine del tavolo di coordinamento tra Amministrazione comunale e dirigenti scolastici con il gestore del trasporto pubblico locale Autolinee Toscane che ha assicurato di poter garantire il servizio di trasporto scolastico; nella riunione, sono state sentite anche Anas e Provincia di Siena che sono al lavoro incessantemente con mezzi spargisale su tutta la viabilità provinciale interessata dal maltempo, così come i mezzi spargisale e spazzaneve e gli operai comunali che hanno operato per garantire la pulizia e una sicura percorribilità delle principali vie di comunicazione. Considerata l’allerta per rischio ghiaccio dalla mezzanotte fino alle 10 di domani mattina, si raccomanda la massima attenzione”, spiega una nota.