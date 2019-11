Maltempo, allagato il parcheggio del campino di San Prospero

Questa mattina si è allagato il parcheggio del campino di San Prospero. A denunciare la situazione è stato il consigliere comunale di In Campo Claudio Cerretani in un post su Facebook. Dai banchi dell’opposizione si è alzata una critica all’amministrazione comunale. “Questo è lo stato del parcheggio del campino di San Prospero, dopo una pioggia abbondante. Per non parlare dello stato della pavimentazione, tutta sconnessa – attacca il consigliere dem Bruno Valentini-. Ebbene Siena Parcheggi aveva pronto un progetto per rifare il parcheggio, rendere più sicuro l’attracco dei bus turistici (e la discesa degli utenti) e realizzare nuovi bagni pubblici, per turisti e per chi frequenta la zona della Fortezza. L’attuale giunta ha bloccato il progetto (già finanziato e concertato con la Sovrintendenza) sostenendo di avere altre idee sulla gestione dei flussi dei bus. Al momento l’unica cosa chiara è l’immobilismo”.