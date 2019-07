A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione: un uomo di 74 anni, residente a Rapolano Terme in provincia di Siena, è morto questa mattina in spiaggia. L’uomo si trovava in villeggiatura a Follonica quando, all’improvviso, si è sentito male. Non è servito il pronto intervento dei soccorsi del 118: il 74enne è deceduto.