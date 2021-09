I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti intorno alle ore 11.20 in Piazza del Campo, sulla sommità della Torre del Mangia, per soccorrere un turista straniero colpito da un malore. Il turista, una volta immobilizzato, è stato recuperato dal personale VF e calato tramite manovre SAF (Speleo Alpino Fluviale) all’interno della torre stessa, per poi essere affidato al personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso.