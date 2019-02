Lutto nel mondo del vino: muore per un malore l’icona del Brunello Gianfranco Soldera

Lutto nel mondo del vino: l’uomo deceduto stamani per un malore alle 10.30 sulla strada comunale Santa Restituita è Gianfranco Soldera. Come riporta Winenews era un icona del mondo del Brunello di Montalcino. Il trevigiano, nato nel 1937, era il proprietario del marchio Case Basse. Il suo primo lavoro fu il broker di finanza, negli anni ’70 avvió l’attività di vignaiolo. Possedeva una tenuta di 23 ettari a Montalcino dove aveva piantato i primi vitigni di Sangiovese e dove produceva una delle riserve più pregiate di Brunello. Il suo primo vino, come ricorda Wine News, era arrivato dalla vendemmia del 1975, il primo Brunello Case Basse nel 1977 , il debutto nella scena mondiale fu nel 1982 . Nel 2012 un atto vandalico distrusse quasi tutte le annate di Brunello dal 2007 fino a quell’anno. Furono persi 600 ettolitri di vino, un danno pari a due milioni e mezzo di euro.

(Foto in evidenza presa dalla pagina Facebook “Siamo con Gianfranco Soldera”)