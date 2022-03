L’ospedale cerca un un magazzino farmaceutico, pubblicata la manifestazione d’interesse

Pubblicato un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di un immobile da assumere in locazione passiva, da adibire a magazzino farmaceutico per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. L’avviso sarà pubblicato per 30 giorni, al termine dei quali partirà la procedura per stipulare il contratto di affitto della durata di tre anni, rinnovabile per un ulteriore biennio, con il soggetto aggiudicatario. «Per costruire il nuovo lotto volàno – spiega il professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese -, che ospiterà a rotazione i diversi reparti dell’ospedale per consentire le ristrutturazioni di diverse aree interne, si rende necessario demolire l’edificio attualmente adibito a magazzini farmaceutici e relativi uffici, accanto al DEA, ed è quindi indispensabile spostare l’attività del magazzino in altra sede che sarà presa in affitto. Per consentire dunque la programmazione dei lavori abbiamo bisogno di un immobile provvisorio che possa adempiere alle medesime funzioni, in attesa poi della costruzione del nuovo magazzino che sorgerà nell’aria sovrastante il centro direzionale, di fianco al terzo lotto. Proseguiamo dunque con i vari step per ammodernare la struttura ospedaliera, sia dal punto di vista estetico che funzionale». La ricerca dell’immobile, così come descritto nel bando, è circoscritta al territorio della provincia di Siena: la struttura non deve essere distante dal policlinico Le Scotte più di 40 minuti di tempo di percorrenza con condizioni di viabilità ordinaria. L’immobile dovrà avere una superficie di almeno 2700 mq ad uso magazzino e non saranno presi in considerazione edifici non ancora realizzati o in fase iniziale di realizzazione. Gli altri requisiti tecnici sono disponibili nel bando pubblicato all’albo pretorio dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e nella sezione “Bandi di gara e contratti”.