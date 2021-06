Lorenzo Gaeta è il nuovo presidente del Rotary Siena est

Persona molto conosciuta in città, Lorenzo Gaeta è professore ordinario alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena e già preside di facoltà. Riceve il “collare rotariano” da Carlo Salvadori che ha condotto il Club nell’ultima difficile annata per le note restrizioni dovute alla pandemia. Nonostante tutto Salvadori ha saputo portare a termine tutti i numerosi service, adempiendo brillantemente a quello che è lo scopo principale del Rotary e, pur non avendo la possibilità di effettuare riunioni in presenza, è riuscito a mantenere vivi i contatti tra i soci attraverso numerosissimi ed interessanti incontri on line nei più disparati campi. Nell’illustrare il suo programma il nuovo Presidente ha precisato che, pur con il contributo di idee nuove, il suo mandato sarà comunque nel segno della continuità e dell’armonia, valori che hanno sempre contraddistinto le varie conduzioni del club.