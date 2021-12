L’onda Azzurro Donna colpisce Forza Italia: dimissioni in tutta la provincia

Continuano i colpi di scena dentro Forza Italia Siena. Dopo due settimane dalle dimissioni del consigliere comunale Maria Concetta Raponi arrivano le dimissioni di Marcilaine Paganini, responsabile Crete Senesi, Lucia Cervigni, responsabile Val d’Elsa, Rita Loscalzo, responsabile Val di Chiana Nord, e Elisabetta Pallecchi, responsabile Val di Chiana Sud “A seguito delle dimissioni della coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, Dott.ssa Raponi Maria Concetta, di cui ne condividiamo le motivazioni e ragioni, non riscontrando più, neanche noi, lo spirito di condivisione, collaborazione e confronto all’interno del partito di cui Azzurro donna è un movimento, con la presente intendiamo rassegnare le nostre dimissioni da responsabili di zona di Azzurro Donna- si legge in una nota-. Confidiamo che all’interno del partito si possa ritornare ad un dibattito reale propositivo e costruttivo, che coinvolga tutta la provincia, così come è sempre avvenuto all’interno del coordinamento provinciale di Azzurro Donna”.