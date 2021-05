Lo Spid si può attivare anche alle Scotte, ecco come

Sarà possibile attivare lo SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, anche all’ospedale Santa Maria alle Scotte. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese è infatti abilitata al rilascio delle credenziali SPID, in adesione alla convenzione tra Regione Toscana e Lepida S.c.p.A..

Gli utenti dell’ospedale che hanno la necessità di attivare lo SPID potranno rivolgersi all’URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico, situato al lotto didattico – piano 1S, che garantirà il rilascio delle credenziali attraverso la modalità assistita (il richiedente maggiorenne si può recare all’URP in possesso di un documento di identità in corso di validità, la tessera sanitaria o il tesserino del codice fiscale, il proprio telefono cellulare e l’indirizzo e-mail personale, e l’operatore provvederà ad inserire i dati nel sistema per il rilascio delle credenziali), oppure con la pre-registrazione online e la successiva verifica in ufficio (il richiedente maggiorenne per effettuare la pre-registrazione si collega al sito Lepida S.c.p.A. ed inserisce i dati richiesti sul sistema di rilascio delle credenziali SPID https://id.lepida.it/lepidaid/registra; successivamente si può presentare all’URP per il riconoscimento e la verifica della correttezza dei documenti e dei dati inseriti online, che consentono l’abilitazione dell’identità digitale).

Per la pre-registrazione online è necessario avere a disposizione una scansione fronte-retro di un documento di identità in corso di validità (carta di identità – patente di guida – passaporto) rilasciato da un’autorità italiana, una scansione fronte-retro della tessera sanitaria o del tesserino del codice fiscale, il proprio telefono cellulare e l’indirizzo e-mail personale. “L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, oltre a svolgere le attività di ascolto, tutela, partecipazione e accoglienza – spiega la responsabile Alessandra Sestini – è a disposizione degli utenti dell’ospedale, quindi dipendenti, collaboratori, pazienti e loro accompagnatori, volontari, studenti, che hanno la necessità di attivare lo SPID. L’Ufficio è aperto al pubblico, anche per questo servizio, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13, ed il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30. Il numero telefonico di riferimento è lo 0577/585518”.