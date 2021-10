Lino Banfi a Siena News: “Io e la mia convivenza con Libero, Oronzo e Lo Gatto”

Da Oronzo Canà a nonno Libero, passando per i commissari Lo Gatto, Auricchio e Zagaria, fino al suo scambio di messaggi con Giorgio Chiellini nella notte prima dell’inizio dei Campionati Europei: Lino Banfi si racconta a Siena News. L’attore pugliese, tra i più amati in Italia, è a Siena dove ha ricevuto il premio alla carriera dal Terra di Siena Film Festival. Un film a cui ha partecipato Banfi inoltre è in concorso allo stesso Terra di Siena film festiva: è Vecchie Canaglie, lungometraggio di Chiara Sani , che ha come tema principale quello della terza età e che racconta l’amicizia di sei anziani ospiti di una Rsa

(Nella foto Lino Banfi insieme alla regista di Vecchie Canaglie Chiara Sani e Maria Pia Corbelli, presidente del Terra di Siena International Film Festival”