Il colonnello Pasquale Aglieco, ex comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, è stato condannato ad 8 mesi di reclusione senza condizionale per un presunto falso in un atto. Ad Aglieco, che da qualche tempo si è trasferito ad Hammamet, sarebbe contestata la presunta falsificazione di un atto dell’anagrafe per ottenere la targa tunisina della automobile che spetta ai residenti stranieri.