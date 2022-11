“Lessico essenziale”, l’opera di Francesco Ricci è “Libro dell’anno” al premio internazionale Canto di Dafne

“Lessico essenziale – introduzione a Pasolini in 33 voci” scritto dal nostro collaboratore Francesco Ricci è il “Libro dell’anno” al premio letterario Canto di Dafne di Montecatini Terme. Oggi pomeriggio al caffè storico Tettuccio, nel comune pistoiese, si è tenuta la premiazione. Il Canto di Dafne è un premio letterario internazionale con un rilevante significato civile, quale il suo dichiarato contributo nella lotta alla violenza contro le donne. La scelta della data odierna, con la cerimonia conclusiva, non è un caso visto che è l’indomani della “Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le Donne”, istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite. Questo il valore aggiunto del prestigioso concorso internazionale di Arte letteraria che, oltre all’intrinseco valore culturale, propone con forza il tema e l’impegno civile nella lotta contro la violenza sulle donne. “Lessico essenziale – introduzione a Pasolini in 33 voci” è edito da Primamedia editore. Come redazione di Siena News siamo orgogliosi del risultato ottenuto dal professor Ricci a cui facciamo i nostri complimenti.