“Lessico Essenziale”, alla Biblioteca degli Intronati il libro di Francesco Ricci su Pasolini

Martedì 26 aprile alle ore 17.30, nella Sala storica della Biblioteca comunale degli Intronati (via della Sapienza 5), Raffaele Ascheri e Filomena Cataldo presenteranno, alla presenza dell’autore, il libro di Francesco Ricci “Lessico essenziale. Introduzione a Pasolini in 33 voci” (primamedia, Siena 2022). Quest’anno, infatti, ricorre il centenario della nascita dello scrittore e regista bolognese, e il saggio del docente del Liceo classico della nostra città ha come scopo proprio quello di aiutare il

lettore ad accostarsi in maniera consapevole a uno degli artisti e intellettuali più significativi del secondo Novecento. Dalla A di “Accattone” alla Z di “Zigaina Giuseppe”, passando attraverso voci come “Borghesia”, “Callas Maria”, “Chia”, “Citti (Franco e Sergio)”, “Davoli Ninetto”, “Gennariello (Lettere luterane)”, “Italia”, “Madre (Susanna)”, “Omosessualità”, “Poliziotti”, “Potere”, “Qualunquismo”, “Roma”, “Sacro”, “Televisione” e molte altre, Francesco Ricci si sofferma su alcuni snodi fondamentali dell’esistenza e della produzione artistica di Pasolini, dimostrando quanto sia ancora viva e preziosa la sua eredità. Quali e quanti altri articoli, ad esempio, come osserva giustamente Emanuele Trevi, continuano a possedere a distanza di cinquant’anni “la forza di provocazione e l’intelligenza poetica” di quelli scritti da Pasolini negli ultimissimi anni della sua vita?