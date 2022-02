Le tre accademie celebrano Girolamo Gigli: tanti eventi in memoria dell’accademico

“Girolamo Gigli, accademico linguista, drammaturgo” sono dedicati, nel terzo centenario della morte, due incontri di studio organizzati dall’Accademia Senese degli Intronati, il 22 e il 24 febbraio alle ore 16.30, rispettivamente presso l’Accademia dei Fisiocritici e presso l’Accademia dei Rozzi. La partecipazione sarà possibile sia in presenza, nel rispetto delle normative anti-Covid, sia attraverso la diretta sul canale YouTube Accademia Senese degli Intronati.

Il 22 febbraio si parlerà di “Girolamo Gigli erudito e accademico” con Mario De Gregorio, che è anche il moderatore di entrambi gli appuntamenti, Lucinda Spera, Bernardina Sani, Enzo Mecacci mentre il 24 febbraio l’argomento sarà “Girolamo Gigli tra commedia e lingua senese” e a trattarlo da vari aspetti saranno ancora De Gregorio e poi Marzia Pieri, Giulia Giovani, Giada Mattarucco.

Il programma in dettaglio

Le celebrazioni, che hanno il patrocinio del Comune di Siena e dei due Atenei senesi, l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri, proseguiranno a settembre con una mostra, il relativo catalogo e la presentazione di un volume, grazie alla collaborazione con l’Archivio di Stato di Siena, la Società Bibliografica Toscana e la rotariana Fellowship of Old and Rare Antique Books and Prints.

Ancora una volta le tre storiche Accademie senesi si riuniscono per un’altra celebrazione congiunta dopo quelle per Leonardo e per Dante, segno di una cultura non frammentaria ma a tutto tondo, e di una presenza viva e vitale per la città.