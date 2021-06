Le proposte spirituali di Omnia for Italy

La stagione turistica 2021 è iniziata con tantissime novità, fra le quali segnalo volentieri il nuovo sito https://www.omniaforitaly.org/ realizzato dall’Opera Romana Pellegrinaggi per promuovere e vendere direttamente on line decine di servizi ed attività di carattere spirituale.

Il comunicato stampa ufficiale di presentazione parla di “12 regioni italiane coinvolte (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Calabria, Puglia), per un totale di 45 città e 26 diocesi. E ben 70 diverse proposte in programma: dai Cammini di Leuca alla scoperta di Viterbo con il Duomo e il Palazzo dei Papi; dal Complesso Monumentale del duomo di Siena alla scoperta di Orvieto. E ancora passeggiate al Quartiere dei Gesuiti a Parma, pellegrinaggi nella penisola sorrentina, camminate a Pienza, Cortona, Montepulciano”.

Ma il corretto ed esaustivo elenco non rende davvero la qualità e la originalità delle proposte che si trovano sul sito stesso e che rappresentano un interessante ed inedito catalogo di quello che è possibile fare in questo nostro Bel Paese, grazie al lavoro ed ai servizi di accoglienza di istituzioni e comunità religiose, ed anche di società che operano in questo campo, a partire da Opera Laboratori, così attiva anche in Toscana ed in provincia di Siena.

Le offerte sono catalogate in otto grandi proposte, dove si usa sempre il termine “esperienza”, che adesso è tanto di moda, pure troppo: culturale, spirituale, verde, familiare, per giovani, escursioni quotidiani, viaggi ed infine Roma, che merita giustamente uno spazio tutto suo.

Si può così trovare, letteralmente uno accanto all’altro, il sentiero escursionistico della Costiera Amalfitana – dal centro montano di Ravello al lungomare di Maiori, passando per l’antichissimo Convento di San Nicola a Minori e il Sentiero dei Limoni – ed il borgo di Barrea (L’Aquila) con l’opportunità di visitare le piccole botteghe artigianali del centro e partecipare alla vita di un paese dal panorama mozzafiato su un lago che è riconosciuto come zona umida d’importanza internazionale, passando da un centro archeologico ad un centro educativo sulla vita dei pipistrelli.

Un ruolo tutto speciale è riservato al Monastero Clarisse Eremite di Fara Sabina, in provincia di Rieti, con vari programmi di ritiro spirituale e condivisione della vita monastica.

Insomma, Omnia for Italy è davvero una miniera ricca di pepite d’oro, neanche troppo difficili da trovare. Anzi, a portata di pochissimi clic.

Roberto Guiggiani