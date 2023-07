Le cento destinazioni enoturistiche più belle al mondo

Anche quest’anno è stata annunciata la lista delle cantine più belle al mondo, meta di visitatori appassionati di vino, dal World’s Best Vineyards 2023, ormai giunto alla V edizione. La classifica, rivolta all’eccellenze dell’enoturismo mondiale, valuta le cantine più suggestive di tutto il globo, che una persona dovrebbe visitare almeno una volta nella vita, con l’obiettivo di promuovere l’enoturismo su scala globale. Quest’anno è stata Catena Zapata in Argentina a raggiungere la vetta. A vincere l’edizione 2022 – ricorderete – fu la cantina Toscana dei Marchesi Antinori, che quest’anno in ragione della sua vittoria entra nella Hall of Fame.

La lista delle prime 50 di quest’anno è stata rivelata durante un suggestivo evento, dedicato alla stampa internazionale, che si è tenuto presso Bodegas Beronia nel cuore della Rioja Alta in Spagna (riconosciuta come una delle aziende più sostenibili d’Europa). A votare è stata una giuria composta da un gruppo di circa 36 professionisti tra sommelier, giornalisti ed esperti nel settore enoturistico ed enogastronomico per ciascun Paese produttivo al mondo (cioè Italia, Australia, Spagna, Argentina, Cile etc. etc.). A guidare il gruppo dei giurati italiani Chiara Giorleo, critica enogastronomica e formatrice freelance. Ogni gruppo doveva esprimere 7 preferenze tra Italia ed estero, che poi avrebbero portato alla votazione delle 100 cantine migliori al mondo. Sono sette le aziende italiane entrate nella classifica del World’s Best Vineyards 2023; una di queste si trova nella provincia di Siena, parliamo di Castello Banfi a Montalcino. Le altre sei cantine italiane, entrate nella top 100 sono: Ceretto (Alba), Villa Sandi (Treviso), Tenuta San Leonardo (Trento), Donnafugata (Marsala), Tenuta Cavalier Pepe (Avellino), Ferrari (Trento).

Per la classifica completa: https://www.worldsbestvineyards.com/list/1-50

Stefania Tacconi