Lavori di asfaltatura sulle strade comunali, da domani modifiche alla circolazione a Siena

Dal prossimo 19 luglio e fino al 6 agosto, per l’effettuazione di lavori di riqualificazione e sostituzione delle pavimentazioni di strade comunali, saranno in vigore una serie di modifiche alla circolazione veicolare che interesseranno l’area di Camollia.

Dalle 7.30 di lunedì prossimo, 19 luglio, fino alle 20 del 29 in viale A. Diaz, nel tratto compreso tra via N. Sauro e via B. di Montluc, divieto di transito veicolare e pedonale nelle aree di cantiere e divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i margini della carreggiata, con interessamento di un’ulteriore zona, compresa tra l’arco di via di Fontegiusta e l’intersezione con via B. di Montluc, e quella adiacente al civico 16. In via B. di Montluc divieto di transito veicolare e pedonale nelle aree di cantiere e divieto di sosta con rimozione forzata su entrambe le carreggiate. Divieto di transito in via Monte Grappa e via Piave, e ai veicoli in sosta, al momento della chiusura delle strade, sarà consentita solo l’uscita più prossima a seconda dell’avanzamento dei lavori; i residenti potranno sostare negli stalli di colore blu più vicini a Cadorna-Diaz. In viale N. Sauro, all’intersezione con viale A. Diaz, obbligo di svolta a destra in direzione viale V. Veneto.

Dalle 7.30 del 28 alle 20 del 29 luglio, e solo in caso di ultimazione anticipata dei lavori in viale Diaz, via Montluc, Via Monte Grappa, via Piave, viale Sauro, in viale V. Emanuele secondo, tra via Montluc, viale Don Minzoni e via Ricasoli, senso unico verso viale C.B. di Cavour; divieto di transito pedonale nelle aree di cantiere e divieto di sosta con rimozione forzata su entrambe le carreggiate. In viale C.B. di Cavour (tra i civici 1 e 3A), viale Chigi, su tutto il lato sinistro compreso tra l’Antiporto di Camollia e viale G. Mameli compreso, divieto di sosta permanente con rimozione.

Dalle 20 del 30 alle 6 del 31 luglio, nell’area di intersezione tra via B. di Montluc, viale V. Emanuele secondo e viale Don G. Minzoni, divieto di transito veicolare e pedonale nelle aree di cantiere e divieto di sosta con rimozione forzata. Divieto di transito a Porta Camollia e per i veicoli che provengono da via Campansi obbligo di svolta a sinistra verso via Camollia con uscita in via dei Gazzani.

In viale Don G. Minzoni, tra via Socino e la Barriera di San Lorenzo, senso unico in direzione discendente verso quest’ultima e conseguente divieto di transito in senso ascendente. In via N. Bixio, all’incrocio con viale Don G. Minzoni, obbligo di svolta a sinistra verso la Barriera di San Lorenzo.

In viale V. Emanuele secondo saranno in vigore disposizioni differenziate: tra piazza Amendola e via Socino, divieto di transito ai mezzi del trasporto pubblico urbano ed extrurbano e agli autocarri di massa superiore a 3,5 t., doppio senso per gli altri veicoli; all’incrocio con via Socino obbligo di svolta e sinistra verso quest’ultima con uscita su viale Don Minzoni.

In via Socino, all’intersezione con viale Don Minzoni, obbligo di svolta a sinistra verso la Barriera di San Lorenzo. In via Montluc, tra l’incrocio con via Piave e Porta Camollia, strada senza sfondo e per chi proviene da viale Diaz svolta a sinistra verso via Piave; tra viale Diaz e Porta Camollia, divieto di transito ai bus urbani ed extraurbani e agli autocarri di massa superiore a 3,5 t.

Dalle 7.30 del 2 alle 22 del 6 agosto in viale V. Emanuele secondo, tra via Montluc, viale Don Minzoni e l’antiporto di Camollia, senso unico di marcia verso viale Cavour; divieto di transito pedonale nelle aree di cantiere e divieto di sosta con rimozione su entrambe le carreggiate. In viale Cavour, tra i civici 1 e 3A, in viale Chigi, sul lato sinistro tra l’Antiporto di Camollia e l’incrocio con viale Mameli, compresa, divieto di sosta permanente con rimozione forzata.

Dalle 7.30 del 5 alle 22 del 6 agosto, e solo in caso di ultimazione anticipata dei lavori in viale V. Emanuele secondo, viale Cavour, viale Chigi, e viale Mameli, in viale Cavour, tra viale Vittorio Emanuele secondo e la rotatoria di Palazzo Diavoli, oltre al divieto di transito pedonale, divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree di cantiere e senso unico alternato regolato da movieri.