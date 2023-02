Lavoratori Pay Care Siena: spiraglio di luce con Nuova Elettra. Fiom annuncia la formalizzazione dell’interesse da parte dell’azienda

embra aprirsi uno spiraglio di luce per i lavoratori della Pay Care di Monteriggioni, ormai da mesi costretti a continui sacrifici economici legati all’utilizzo costante del contratto di solidarietà per la mancanza strutturale di commesse.

L’accordo quadro sottoscritto il 26 luglio in Regione Toscana, tramite il quale le aziende del territorio che assumeranno i lavoratori in esubero potranno ricevere da Pay Care una “dote di ricollocazione“ e dalla Regione un “contributo a sostegno dell’occupazione dei lavoratori interessati da crisi aziendali”, potrebbe aver trovato un concreto interesse da parte di Nuova Elettra spa, azienda specializzata nell’offrire soluzioni e servizi nel settore luce e gas e main sponsor dell’ACR Siena (Associazione Calcio Robur Siena 1904), squadra del Presidente Emiliano Montanari impegnata nel campionato nazionale di calcio Lega Pro.

Nell’incontro odierno avuto con Massimo Onori, Segretario Generale della Fiom Cgil di Siena, Nuova Elettra ha formalizzato il concreto interesse all’assunzione della totalità dei dipendenti attualmente in esubero.

“Nei prossimi giorni verranno effettuati dei sopralluoghi nella sede senese della Pay Care da parte della nuova Azienda – sottolinea Onori – per verificare la possibilità di poter continuare ad utilizzare quei locali anche in futuro; successivamente verranno presi i contatti con Pay Care e Regione Toscana per ufficializzare la manifestazione di interesse e procedere in tempi brevi alle proposte di assunzione a tutti i dipendenti”.

“Nuova Elettra ha inoltre comunicato la propria disponibilità a poter inserire ulteriori 30 figure lavorative immediatamente e a tempo indeterminato – conclude il Segretario Generale della Fiom Cgil di Siena – e a tal proposito sono già in corso tutte le verifiche dei profili delle risorse interessate”.