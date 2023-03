Lavoratori Pay Care, i sindacati: “Montanari ha confermato la volontà di assumere”

Emiliano Montanari “ha confermato la volontà di assumere tra i cinquanta e i cinquantacinque dipendenti previo colloquio per valutare i profili professionali, ai lavoratori verrà proposto il mantenimento del Ccnl metalmeccanici industria, dello stesso inquadramento, della stessa retribuzione e dello stesso luogo di lavoro, locali nei quali sta operando oggi Pay Care e per i quali verranno fatti anche degli importanti investimenti per il miglioramento delle postazioni di lavoro”.

Lo hanno scritto Fiom-Cgil e Fim-Cisl di Siena in una nota dopo che si è tenuto l’incontro tra gli stesso sindacati, la Regione Toscana e Pay Care per entrare nel merito dell’interessamento espresso dall’imprenditore, direttamente tramite la capogruppo Global Service, di assumere i lavoratori di Paycare utilizzando l’accordo sulle politiche attive siglato il 26 luglio 2022.

“L’obiettivo dichiarato dalla Global Service – proseguono Fiom e Fim – è quello di voler crescere ed affermarsi nel nostro territorio indipendentemente dal buon esito o meno dell’operazione Pay Care. Dal canto suo, al tavolo in Regione, Pay Care ha dichiarato che per il buon esito dell’operazione tutti i lavoratori del perimetro Pay Care di Monteriggioni dovranno far parte della nuova realtà che si appresta a nascere. Per agevolare l’operazione abbiamo chiesto di poter rivedere ed ampliare le condizioni contenute nell’accordo quadro, inserendo al proprio interno tutti e 50 i lavoratori. Riteniamo comunque necessario un maggiore e concreto impegno da parte di Pay Care di dirottare su Monteriggioni nuove e importanti commesse”.

“Nei prossimi giorni – concludono le organizzazioni sindacali – saranno comunque necessari ulteriori approfondimenti che ci possano consentire di agevolare la trattativa”.