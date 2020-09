L’assessore Volpi: “A Torrita forniti chiarimenti ai genitori sulla riapertura delle scuole”

Un incontro ai giardini Peep per parlare della scuola e di come riprenderà l’anno negli istituti torritesi. “Erano presenti tra le 300 e le 400 persone – afferma l’assessore all’istruzione del Comune di Torrita di Siena, Natascia Volpi –, i genitori hanno posto alcune domande in un incontro che è durato un’ora e trenta minuti. Alla fine ho visto tutti molto soddisfatti per questa riunione che ha consentito di fornire vari chiarimenti e delucidazioni”.

L’incontro ha toccato vari aspetti che riguardano la scuola materna, quella elementare e pure la media. “La preside Mita Santoni – ha detto l’assessore Volpi – ha spiegato come gli ingressi negli istituti saranno scaglionati. Verranno ad esempio utilizzate più porte di accesso. Per quanto riguarda gli orari i genitori saranno sempre avvisati attraverso il portale della scuola, sul quale saranno presenti anche gli argomenti della didattica. La preside ha fatto un appello ai genitori affinché controllino che i figli non vadano a scuola se hanno la febbre. Il trasporto scolastico e la mensa non subiranno modifiche, solamente in alcuni casi quest’ultima sarà effettuata nelle classi. Il sindaco Giacomo Grazi – ha concluso l’assessore Volpi – ha detto ai genitori di rimanere tranquilli perché il rientro a scuola sarà effettuato in sicurezza. In questa fase saranno comunque fondamentali la collaborazione, il rispetto delle norme e l’attenzione da parte di tutti”.