Lancia la droga fuori dalla finestra di casa ma gliela trova la polizia: denunciato

Lancia fuori dalla finestra un involucro contenente hashish per disfarsene ma questo viene recuperato dai poliziotti che, appositamente, si trovavano fuori da casa sua. Così un giovane 20enne è stato denunciato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia aveva deciso prima di approfondire le verifiche nell’abitazione del sospettato, effettuando una perquisizione, dopo che questo era stato individuato come colui che aveva ceduto a due suoi coetanei alcuni grammi di hashish. I due ragazzi trovati in possesso della droga sono stati invece multati e segnalati, per i provvedimenti di competenza, alla locale Prefettura.