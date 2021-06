L’agenda di Siena News – Stanlio e Ollio al castello di Monteriggioni

Al via la prima settimana del ricchissimo cartellone estivo di Monteriggioni

Al Castello il 1 luglio si terrà la proiezione di un film straordinario; il pluripremiato “Stanlio & Ollio”, Per Informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico di Monteriggioni Tel. +39 0577 304834; oppure [email protected]

Alla scoperta del Terzo di San Martino con Federagit e Conservatori riuniti

La Fondazione Conservatori Riuniti in collaborazione con le guide turistiche Federagit Confesercenti per il giorno 1 luglio 2021 inaugurano al Refugio il primo appuntamento volto alla scoperta del Terzo di San Martino, che avrà seguito anche il 5 agosto con visite al Museo delle Pie Disposizioni. I visitatori, giovedì 1 luglio alle 18 alla Chiesa di San Raimondo al Refugio, avranno la possibilità di immergersi nella storia dell’arte senese a cavallo fra il 1500 e il 1600 e di ammirare i recenti restauri che hanno interessato i dipinti sugli altari laterali.

Torre del Mangia, museo Civico, Santa Maria della Scala: nuovi orari

Da giovedì 1 luglio il Museo Civico e il Santa Maria della Scala saranno aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 con chiusura delle biglietterie alle 18,15.Le Torre del Mangia sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 le visite avverranno per fasce orarie con turni ogni 45 minuti a partire dalle ore 10 e con chiusura della biglietteria alle 18.15. Inoltre, dalle 13,45 alle 14,30, la Torre rimarrà chiusa al pubblico per consentire le operazioni di sanificazione previste dal Protocollo sanitario. Tutte le domeniche fino al 25 luglio, la biglietteria di Piazza Duomo, presso il Museo Santa Maria della Scala, sarà aperta dalle ore 9.

Resistenza Artistica: il campo estivo teatrale arriva a Montefollonico

Una “Resistenza Artistica” per consentire a bambini e ragazzi di scoprire il mondo del teatro e della musica: un progetto culturale ancor più importante in un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, un’opportunità data dall’esigenza di ritrovare la socialità. La compagnia “Impluvium” porterà un campo estivo teatrale e artistico nel borgo di Montefollonico, dal 5 al 30 luglio. Il calendario settimanale prevede la partecipazione dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 comprensivo di una pausa ricreativa alle10.30. Verranno favoriti accessi contingentati a partire dalle 8.30in ingresso e a partire dalle 12.30 in uscita, per venire incontro alle necessità dei genitori ed evitare assembramenti. Sarà possibile partecipare a tutte e quattro le settimane di laboratorio, oppure a periodi più brevi.

Area verde Camollia, gli ultimi appuntamenti di giugno

L’ultimo evento di giugno, mercoledì 30, alle 19.30, in Limonaia, è con il film La donna elettrica. Ingresso via del Romitorio 4 (da via Camollia 85 accessibilità universale, previo contatto al cell 347 8838818)

Lodo Guenzi dello Stato Sociale al Festival Piazze d’Armi e di Città

Sarà Lodo Guenzi, il celebre frontman dello Stato Sociale, ad aprire gli appuntamenti di luglio del Festival Piazze d’Armi e di Città di Poggibonsi. Lodo Guenzi, giovedì 1 luglio alle 21.30 al Cassero della Fortezza di Poggibonsi. Lo spettacolo è una prima regionale ed è a cura dell’associazione Timbre Poggibonsi. Ingressi: intero euro 15 ridotto euro 13 (Soci Timbre, under 18) + diritti di prevendita. Informazioni e prevendite presso il Teatro Politeama in orario cinema e on-line su www.politeama.info

A Siena scoperto il magnifico Pavimento del Duomo

Sabato 26 giugno la Cattedrale di Siena ha scoperto il suo magnifico pavimento a commesso marmoreo, frutto di cinquecento anni di espressione artistica, un viaggio simbolico alla ricerca dei più alti valori dello spirito umano: “Come in cielo, così in terra”. Il pavimento resterà visibile, per la prima scopertura straordinaria dell’anno, fino al 31 luglio. Per ulteriori informazioni +39 0577 286300 – [email protected]

Ritratti di joefire e poesia: Buonconvento riparte dalla comunità

Ripartire dalla comunità: è questo il senso del calendario estivo di appuntamenti ideato dai Musei di Buonconvento per tornare a vivere gli spazi museali in presenza. Momenti di socialità e di aggregazione, sempre vissuti in ottemperanza alle norme di sicurezza vigenti, che tanto sono mancanti nell’ultimo periodo e che costituiscono un elemento centrale e fondante la nostra missione nella comunità. Ed è proprio alla comunità locale che si rivolge questa rassegna estiva con una mostra che coinvolga direttamente gli abitanti di Buonconvento, chiamati a riscoprirsi nei ritratti a matita dell’artista Giuseppe Firenze. La mostra sarà visibile fino al 31 agosto. Per informazioni: [email protected];

3207874422 / 3405257302. Qui invece tutte le informazioni sui musei delle Terre di Siena

Arca di luce: arte e cultura ad Arezzo con itinerari nuovi, partendo dal Duomo

Arca di Luce è il nuovo itinerario storico, artistico e religioso che si snoda all’interno del duomo di Arezzo, del palazzo vescovile e del Museo diocesano di arte sacra. Il percorso spirituale è stato reso possibile grazie, appunto, alla nuova gestione di Opera Laboratori e ha come suo fulcro l’Arca di San Donato, dove sono custoditi i resti del Patrono e secondo vescovo della città. Per la cattedrale è uno scrigno prezioso che, all’oscurità della chiesa, per la luminosità dei marmi levigati e gli inserti vitrei, risplende come un’arca di luce. Info e prenotazioni – Tel: 0577 286300 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30), mail: [email protected] Qui il link con tutte le informazioni su orari e prezzi

Da Cinecittà a Hollywood, i costumi che hanno fatto la storia del cinema in mostra a Pienza

A Pienza la mostra cinemaddosso i costumi di Annamode da Cinecittà a Hollywood a cura di Elisabetta Bruscolini. L’esposizione è una “mostra volante”, prodotta dal Museo Nazionale del Cinema e Annamode che mette in scena la magia del cinema raccontata da chi, da sempre, “fa” il cinema. Cinemaddosso è nata grazie alla collaborazione tra Regione Toscana, il comune di Pienza e la Società di Esecutori di Pie Disposizioni, con l’organizzazione di Opera Laboratori. Qui il link con tutte le informazioni su orari e prezzi

Al via la stagione teatrale estiva della Corte dei miracoli

Con il grande successo della campagna di crowdfunding “Iniezioni di Cultura” prende il via un’estate di teatro alla Corte dei miracoli. Questi i primi eventi: il 2 luglio dalle 16 alle 20 Compagnia Frosini/Timpano – laboratorio “Dalla scena alla creazione sonora. Genesi delle Archeologie”; il 3 luglio Compagnia Frosini/Timpano – Vernissage “Archeologie Future”.Al sito lacortedeimiracoli.org e sui canali social dell’associazione sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti in merito a questa lunga e piacevolissima estate. Inoltre è possibile prenotarsi per i vari eventi fino ad esaurimento posti alla mail [email protected]