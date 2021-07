L’agenda di Siena News – Politeama, gran finale della stagione flessibile 2021 con Marco Bocci

Politeama, gran finale della stagione flessibile 2021 con Marco Bocci

Sarà Marco Bocci a chiudere la stagione flessibile 2021 del Teatro Politeama di Poggibonsi. Appuntamento per il gran finale domenica 18 luglio alle 21(posticipato rispetto all’orario delle 19.30 pianificato inizialmente) con il popolare attore di cinema e teatro protagonista dello spettacolo Lo zingaro, non esiste curva dove non si possa sorpassare di Marco Bonini, Gianni Corsi e Marco Bocci, per la regia di Alessandro Maggi, una produzione di Teatro Stabile d’Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni.I biglietti sono disponibili in prevendita e possono essere acquistati presso il Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6, Poggibonsi (0577983067 int.2), in orario cinema, il martedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 e online su www.politeama.info. Tutte le informazioni sulla stagione, sostenuta anche da Chiantibanca e Unicoop Firenze, sono anche sul sito www.politeama.info.

Sovicille d’Estate ospita la nuova produzione Motus

“Sovicille d’estate”, la rassegna che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Sovicille e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, ospita il 16 Luglio alle ore 21,15 al Museo Etnografico del Bosco di Orgia, “A≠B” (A diverso da B), nuova produzione della Compagnia Motus. Lo spettacolo “A≠B” (A diverso da B) di Motus si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid19 ed il biglietto d’ingresso è di 2 euro (posto unico)

Chianti Festival: giovedì appuntamento con Federico Buffa alla Certosa di Pontignano

Si avvicina l’appuntamento con lo spettacolo Due pugni guantati di nero che giovedì 15 luglio, alle ore 21.15, vedrà protagonista Federico Buffa alla Certosa di Pontignano per una nuova tappa del Chianti Festival. La performance sarà preceduta, a partire dalle ore 19.30, da una cena-buffet e per entrambi gli appuntamenti è richiesta la prenotazione scrivendo a [email protected] oppure consultando il sito www.teatrovittorioalfieri.com. La rassegna culturale realizzata dal Comune di Castelnuovo Berardenga, in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con la direzione artistica di Matteo Marsan e Lo Stanzone delle Apparizioni, continuerà venerdì 16 luglio a Quercegrossa con la serata gratuita sulle note jazz di Andrea Roventini e The News Stompers.

A Buonconvento si alza il sipario sul “Festival di Nova Eroica”

Sport, musica, arte e enogastronomia: a Buonconvento (Siena) si alza il sipario sul “Festival di Nova Eroica”.La festa inizierà il giovedì 15 luglio quando – a partire dalle ore 19 – il borgo si animerà con il “Ristorante di Strada” che, con i suoi stand enogastronomici, proporrà pizza e piatti tipici toscani come pici al sugo, pasta al forno, panzanella, carne chianina e cinta senese alla brace, verdure fritte, dolci fatti in casa. Alle 21 in Piazzale Garibaldi, si torna alla musica dal vivo con il concerto del cantautore Nicola Costanti (ingresso libero).

Giobbe Covatta e Bobo Rondelli a Montieri

Prosegue mercoledì 14 luglio alle 21.30 nella piazza del Mercato a Torrenieri con Giobbe Covatta in La Divina Commediola. Il comico presenta in scena la sua personale versione della Divina Commedia totalmente dedicata ai diritti dei minori: i contenuti ed il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli spettacoli del comico napoletano, i temi sono seri e spesso drammatici. Venerdì 16 luglio alla Giostra di Simone a Montisi, arriva Bobo Rondelli in concerto con Cuore libero. Il grande musicista toscano torna con il nuovo album a distanza di quattro anni dal precedente Anime Storte. Le dodici canzoni che compongono l’album sono nate durante l’assurdo periodo della pandemia. Un viaggio intimo e profondo dentro ai pensieri e ai ricordi di Bobo Rondelli dove il tema ricorrente è l’amore, il perdono, lo spazio e l’intero universo. Per Giobbe Covatta ingresso gratuito con vivamente consigliata prenotazione al 342 5772767. Mentre per Bobo Rondelli il biglietto intero avrà un costo di 15 euro, 13 euro è il prezzo del ridotto. Prevendita biglietti sul Circuito BOXOFFICE TOSCANA, TICKETONE.IT o al 342 5772767. Riduzioni: over 65 anni, under 23 anni.