L’agenda di Siena News – Nel fine settimana aprono le dimore storiche, occasione per vedere la Chigiana

Sabato 8 ottobre

Archivi.doc: la Chigiana apre le dimore storiche

Tre archivi privati del senese saranno visitabili gratuitamente durante la seconda edizione di Archivi.doc, la giornata che punta a svelare al pubblico gli archivi delle dimore storiche dislocate nelle città e nelle province della Toscana, che quest’anno si inserisce nell’evento nazionale “CARTE IN DIMORA. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro” organizzata da ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane. In occasione della II Giornata Archivi.doc presso l’Archivio dell’Accademia Musicale Chigiana verrà ripercorsa la storia dell’Accademia e del palazzo Chigi Saracini che ne è la sede, visitando alcune delle sue splendide sale. Verranno inoltre illustrati documenti musicali di varie epoche e lettere tratte dall’epistolario del conte Guido Chigi Saracini. Oltre a Palazzo Chigi-Saracini, saranno aperti anche gli archivi Bianciardi e Mazzei a Castellina in Chianti.

A Chiusi si inaugura la mostra fotografica Africa Bianca

Sarà inaugurata alle 18 presso la sala conferenze San Francesco di Chiusi Città la mostra fotografica ‘Africa Bianca’ del fotografo Alfonso della Corte che durante i sui viaggi in Malawi ha raccontato la vita degli albini africani. La mostra organizzata dall’associazione Flashati Cinefotoclub, va ad inserirsi nel progetto ‘Diaframmi Chiusi NoStop’ che prevede un’esposizione stabile e diffusa nel centro storico di Chiusi. Le fotografie saranno disposte in dieci punti strategici della cittadina e saranno visibili 24 ore su 24 fino al 1 gennaio 2023.

Domenica 9 ottobre

A Villa a Sesta torna Dit’unto

Villa a Sesta si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Dit’unto®”, il festival del mangiar con le mani, che torna domenica 9 ottobre dopo due anni di stop a causa della pandemia. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, vedrà protagoniste, dalle ore 11 alle 20, numerose eccellenze dello street food toscano e italiano preparate da chef stellati e accompagnate da musica itinerante, artisti di strada e animazione per tutte le età.

La Banda Città del Palio suona in Piazza San Giovanni

Sousa, Santana, Shostakovich, Rossini e De Haan, la Banda Città del Palio risuona in Piazza San Giovanni alle ore 18.30. Un’occasione per assaporare la grande musica e l’arte di quelli che furono dei geni indiscussi. L’ingresso sarà gratuito.