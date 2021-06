L’agenda di Siena News – Giardino segreto, appuntamento con il libro di Francesco Ricci

Ecco tutti gli eventi imperdibili a Siena e in provincia nei prossimi giorni

Giardino segreto, appuntamento con il libro di Francesco Ricci

Doppio appuntamento letterario in Giardino nel prossimo fine settimana. Ingresso da via del Romitorio, 4. Venerdì 18 giugno alle 17.30, in Giardino (in Limonaia in caso di maltempo) la presentazione di Storie d’amicizia e di scrittura di Francesco Ricci (Primamedia editore, 2020). Interviene alla presentazione Marta Mancini e sarà presente l’autore. Sabato 19 giugno alle 18, in Giardino (Limonaia in caso di maltempo) la presentazione del libro di Nicoletta Verna: Il valore affettivo, Einaudi, 2021, collana Stile Libero Big

I suggestivi spettacoli del Festival internazionale delle ombre a Piazze d’Armi e di Città

Al via giovedì 17 giugno alle 21.30 nella sala maggiore del Teatro Politeama la sezione della XXV rassegna del Festival internazionale delle ombre, diretta da Marcella Fragapane, all’interno del Festival Estivo Piazze d’Armi e di Città. In programma lo spettacolo I canti dell’albero della Compagnia Controluce Teatro d’ombre. Lo spettacolo ha debuttato per Mito Settembre Musica a Torino alla Casa del Teatro, e a Milano al Teatro Munari, a settembre 2019.(Ingresso: 15 euro- Ingresso per bambini e ragazzi fino a 14 anni: 5 euro). Lo spettacolo è consigliato per bambini dai 7 anni in su. Venerdì 18 giugno, alle 21.45 al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale appuntamento con Dove nascono le ombre, spettacolo per ombre e immagini animate di Alessandra Amicarelli con Moira Zappella e Alessandra Amicarelli. Una drammaturgia della luce si disegna così in scena. (Ingresso: 8 euro – Ingresso per bambini e ragazzi fino a 14 anni: 3 euro). La sezione ombre si chiuderà sabato 19 giugno alle 21.30 al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale con Maze Labirinto. Lo spettacolo si rivolge prevalentemente a un pubblico adulto. (Ingresso: 10 euro – Ingresso per bambini e ragazzi fino a 14 anni: 3 euro). Biglietti in prevendita presso il Teatro Politeama in orario cinema e su www.politeama.info

Beni comuni, beni confiscati e rigenerazione del territorio. Se ne parla a Suvignano

Cura del bene comune e contrasto all’illegalità attraverso la promozione di una cittadinanza attiva, responsabile e partecipe. Sono questi i temi al centro dell’iniziativa “Da beni confiscati a beni comuni. Un patto di collaborazione per la rigenerazione di un territorio” in programma giovedì 17 giugno, alle ore 17.30, nella Tenuta di Suvignano, azienda agricola nel comune di Monteroni d’Arbia confiscata alla mafia nel 2007 e assegnata alla Regione Toscana e ai Comuni di Monteroni d’Arbia e Murlo. L’appuntamento, promosso da Arci Siena aps in collaborazione con Cesvot e Anci Toscana, vedrà la partecipazione di Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia; Stefano Ciuoffo, assessore alle politiche per la sicurezza e la cultura della legalità della Regione Toscana; Emiliano Fossi, delegato Anci Toscana all’economia civile, partecipazione e beni comuni, e Serenella Pallecchi, presidente provinciale Arci Siena aps.

Il 17 e 18 luglio a Buonconvento il festival a pedali di Nova Eroica

Torna Nova Eroica in Val d’Arbia e torna nella sua stagione ideale. La quinta edizione di Nova Eroica si svolgerà infatti a Buonconvento, in provincia di Siena, il 17 e 18 luglio con un programma studiato per ciclisti di ogni tipo ed età. Sabato 17 luglio si gareggerà contro il tempo. La formula è quella che piace tanto; si pedala in gruppo per lunghi tratti poi la sfida si accende in alcune sezioni di percorso lungo i quali il cronometro indicherà la classifica finale. Domenica 18 luglio Nova Eroica sarà dedicata alla famiglia; niente cronometro dunque; i protagonisti saranno, infatti, mamme, papà e soprattutto ragazzi e bambini: “”Da sempre la bicicletta è un mezzo che unisce le persone – sottolinea Franco Rossi, presidente di Eroica Italia – a Nova Eroica vogliamo dare significato completo a questa verità comprendendo il sentimento della famiglia. Sabato si svolgerà la gara con le biciclette da corsa, domenica avrà luogo la pedalata delle famiglie con ogni tipo di bicicletta, anche a pedalata assistita”.