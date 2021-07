L’agenda di Siena News – Chiesa della Madonna delle Nevi, apertura straordinaria per la Notte europea dei musei

Chiesa della Madonna delle Nevi, apertura straordinaria per la “Notte europea dei musei”

La sera del 3 luglio, dalle 19.30 alle 22.30, sarà aperta in via straordinaria la chiesa della Madonna delle Nevi, situata nel centro della città di Siena. La chiesa di Santa Maria delle Nevi venne realizzata, per volontà di Giovanni Cinughi, cittadino senese allora vescovo di Pienza, tra il 1471 e il 1477. Si tratta di una delle prime e più interessanti architetture rinascimentali senesi che, malgrado le trasformazioni successive, mantiene il proprio fascino e rivela l’originalità di un architetto di alto livello, probabilmente identificabile con Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta.

La Terrazza San Casciano dei Bagni: domani la conduttrice Csaba dalla Zorza e Maurizio Marinella

Da sabato 3 luglio si inaugura il salotto ‘pop’ dell’estate della provincia senese: La Terrazza a San Casciano dei Bagni. Alle 18.30 in piazza della Repubblica, la conduttrice Csaba dalla Zorza, scrittrice ed esperta di lifestyle, dialogherà in modo informale con Maurizio Marinella, re del Made in Italy con le sue cravatte esposte anche al MoMa di New York.Gli incontri sono a ingresso libero, si raccomanda la prenotazione: [email protected]

Chianciano Terme, concerto di Ganesh del Vescovo

A Chianciano Terme va in scena concerto di Ganesh del Vescovo. Alle 19 alle Terme di Sant’Elena, nel Saloncino storico, sono in programma musiche di Heitor Villa-Lobos, Domenico Scarlatti e Ganesh Del Vescovo. Tutti gli eventi sono a ingresso libero su prenotazione. Per informazioni sulle masterclass, docenti e iscrizioni: www.imoc.it [email protected] (telefono: 055 3860572 / 388 3754871)

Al Festival Piazze d’Armi e di Città il workshop “Almeno Nevicasse” con Francesca Sarteanesi

Ci sono ancora dei posti disponibili per il laboratorio “Almeno Nevicasse”, il workshop gratuito a cura dell’attrice Francesca Sarteanesi. Il laboratorio, nell’ambito del Festival Piazze d’Armi e di Città, si svolgerà da lunedì 5 a mercoledì 7 luglio dalle 17.30 alle 20.30 nella sala Set del Teatro Politeama di Poggibonsi. Il laboratorio è aperto a un massimo di 12 persone. Giovedì alle 19.30 si terrà la performance di restituzione alla sala set del politeama, poi, alle 20.00, in piazza Amendola a Poggibonsi in collaborazione con Olivia Libreria Bistrot. Per prenotarsi scrivere alla pagina FB Piazze d’Armi e di Città o scrivere a [email protected] lasciando anche un recapito telefonico.

Ritratti di joefire e poesia: Buonconvento riparte dalla comunità

Ripartire dalla comunità: è questo il senso del calendario estivo di appuntamenti ideato dai Musei di Buonconvento per tornare a vivere gli spazi museali in presenza. Momenti di socialità e di aggregazione, sempre vissuti in ottemperanza alle norme di sicurezza vigenti, che tanto sono mancanti nell’ultimo periodo e che costituiscono un elemento centrale e fondante la nostra missione nella comunità. Ed è proprio alla comunità locale che si rivolge questa rassegna estiva con una mostra che coinvolga direttamente gli abitanti di Buonconvento, chiamati a riscoprirsi nei ritratti a matita dell’artista Giuseppe Firenze. La mostra sarà visibile fino al 31 agosto. Per informazioni: [email protected];

3207874422 / 3405257302. Qui invece tutte le informazioni sui musei delle Terre di Siena

Arca di luce: arte e cultura ad Arezzo con itinerari nuovi, partendo dal Duomo

Arca di Luce è il nuovo itinerario storico, artistico e religioso che si snoda all’interno del duomo di Arezzo, del palazzo vescovile e del Museo diocesano di arte sacra. Il percorso spirituale è stato reso possibile grazie, appunto, alla nuova gestione di Opera Laboratori e ha come suo fulcro l’Arca di San Donato, dove sono custoditi i resti del Patrono e secondo vescovo della città. Per la cattedrale è uno scrigno prezioso che, all’oscurità della chiesa, per la luminosità dei marmi levigati e gli inserti vitrei, risplende come un’arca di luce. Info e prenotazioni – Tel: 0577 286300 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30), mail: [email protected] Qui il link con tutte le informazioni su orari e prezzi

Da Cinecittà a Hollywood, i costumi che hanno fatto la storia del cinema in mostra a Pienza

A Pienza la mostra cinemaddosso i costumi di Annamode da Cinecittà a Hollywood a cura di Elisabetta Bruscolini. L’esposizione è una “mostra volante”, prodotta dal Museo Nazionale del Cinema e Annamode che mette in scena la magia del cinema raccontata da chi, da sempre, “fa” il cinema. Cinemaddosso è nata grazie alla collaborazione tra Regione Toscana, il comune di Pienza e la Società di Esecutori di Pie Disposizioni, con l’organizzazione di Opera Laboratori. Qui il link con tutte le informazioni su orari e prezzi

Aspettando I Colori del Libro a Bagno Vignoni con Chiara Mezzalama e il suo “Dopo la pioggia”

Con il romanzo “Dopo la pioggia” (Edizioni E/O), sarà Chiara Mezzalama, sabato 3 luglio alle ore 18.30 in piazza del Moretto, ad inaugurare “Aspettando I Colori del Libro”, il Salotto Letterario che animerà il borgo termale di Bagno Vignoni (SI) fino al 25 agosto. L’evento, che di fatto apre la stagione degli incontri letterari nel gioiello della Val d’Orcia in attesa della XII edizione de I Colori del libro (11 e 12 settembre), rientra nella rassegna Paesaggi del benessere, organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia in collaborazione con la libreria indipendente Librorcia, Albergo Posta Marcucci e Toscanalibri.it.