L’agenda di Siena News – Castellina e San Quirico celebrano Dante, Marco d’Amore a San Casciano dei Bagni

Castellina in Chianti celebra Dante Alighieri e la sua storia più recente

Doppio appuntamento al Museo Archeologico del Chianti Senese di Castellina in Chianti. Sabato 17 luglio, alle 18, Piazza del Comune, di fronte al Museo, farà da cornice a “InCanto: visioni e suoni dall’Inferno dantesco”, uno spettacolo di musica, parole e danze per evocare la poesia di Dante Alighieri. Domenica 18 luglio, ancora alle 18, il Museo ospiterà la seconda iniziativa delle Notti dell’Archeologia promosse dalla Regione Toscana con la presentazione del libro “La guerra sulle colline” di Claudio Biscarini, accompagnata da una mostra dedicata a ricordi e testimonianze della Seconda guerra mondiale a Castellina in Chianti. Le due iniziative sono a ingresso gratuito e si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid-19. Per informazioni, è possibile contattare il Museo Archeologico del Chianti Senese, che si trova in Piazza del Comune a Castellina in Chianti, al numero 0577-742090; scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure consultare il sito www.museoarcheologicochianti.it.

Murlo, aperitivo al museo

Domenica alle 18 al museo Etrusco di Murlo appuntamento con Aperitivo al museo: : visita al museo, concerto e aperitivo (prenotazione obbligatoria allo 0577814099 o [email protected])

Tango al 46° Cantiere Internazionale d’Arte. A Montepulciano, omaggio ad Astor Piazzolla

Un viaggio musicale dedicato ad Astor Piazzolla celebra il tango al 46esimo Cantiere Internazionale d’Arte. Sabato 17 luglio, alle 21.30, sarà protagonista in Piazza Grande, a Montepulciano, l’Orquesta Minimal Flores del Alma. Ad aprire il programma nel Cortile delle Carceri, alle 18, l’esibizione del violoncellista Claudio Pasceri che propone due prime esecuzioni assolute. Tra gli appuntamenti serali, alle 21.30, in Piazza Matteotti alla Torrita di Siena, si terrà il Galà di Canto Lirico con il coordinamento artistico di Eleonora Leonini. Alle 21 in replica al Castello di Sarteano c’è “Centanni – fiaba per un possibile risveglio”. A concludere il primo weekend del 46esimo Cantiere Internazionale d’Arte, domenica 18 luglio, alle 18, nel Cortile delle Carceri l’esibizione del pianista Paulo Álvares. A seguire, alle 21.30, in Piazza Grande l’Orchestra della Toscana diretta da Antonio Greco con la partecipazione dei virtuosi musicisti del Trio Kanon.

La Terrazza di San Casciano dei Bagni, appuntamento con Marco d’Amore

La Terrazza di San Casciano dei Bagni, ospita l’attore e regista Marco D’Amore e il generale Umberto Rapetto che parlerà di attacchi cibernetici nella guerra digitale Sabato 17 e domenica 18 luglio, alle 18.30 in piazza della Repubblica si racconta l’attualità tra cinema e crimine informatico. Prenotazioni: [email protected]incontri.com

Tano D’Amico, il maestro del foto giornalismo italiano, a Siena ed a Castiglione d’Orcia per due incontri

Due giorni eccezionali per gli appassionati di fotografia, di foto giornalismo e di storia d’Italia a Siena ed a Castiglione d’Orcia; Tano D’Amico, il maestro del foto giornalismo

dell’Alba e del Tramonto di Castiglione d’Orcia il 17 luglio alle 21.30 per presentare i suoi ultimi due testi, usciti a breve distanza l’uno dall’altro, proprio negli ultimi mesi per le edizioni Mimesis

San Quirico d’Orcia, viaggio sulle orme di Dante

Venerdì 16 e sabato 17 luglio tappa a San Quirico d’Orcia per “M’incammino con Dante”. Venerdì 16 luglio è in programma il tragitto da Buonconvento a San Quirico d’Orcia lungo la vecchia Cassia. In tutte le fermate si incontreranno storici e si ascolteranno recitazioni della Divina Commedia. La partenza è alle 14.30 dal Castello di Tricerchi con soste alla Fattoria Caparzo, Torrenieri e dalle 16.30 cammino dal ponte sul torrente Tuomo, passando per Abbadia, fino al centro di San Quirico d’Orcia dove ci sarò la visita ai gioielli d’arte del paese. In serata ( 21.30) è in programma lo spettacolo nel Giardino Nilde Iotti. Sabato 17 luglio partenza da San Quirico d’Orcia alle 10 verso Vignoni alto (Chiesa San Biagio) per proseguire poi verso Castiglione d’Orcia e Abbadia San Salvatore. Sempre sabato 17 luglio nella Collegiata di San Quirico e Giuditta è in programma lo spettacolo “Dell’arte contagiosa”, da un’idea e con Marina Mariotti (ore 21 – ingresso gratuito). Lo spettacolo è un viaggio artistico-letterario-figurativo-teatrale realizzato con i Canti della Commedia Dantesca, che nella tappa sanquirichese sarà dedicato al Canto XVI della Divina Commedia “I violenti contro Dio, natura e arte”. Per info: tel 3472517702

www.associazionearteinscena.it mail [email protected]

Natura, agri…cultura e buon cibo. Appuntamento domenica a Scorgiano

Domenica 18 luglio alle 18.30 la Botteghina di Scorgiano (Casole d’Elsa – Siena) ospita la presentazione di “Arare umano est – Flessioni e riflessioni agricole nella civiltà moderna” (Aska edizioni) di Riccardo Lupino, quarantenne fiorentino appassionato della campagna nonché cantante del progetto artistico/musicale “DUOVA”.