L’agenda di Siena News – Arte, vino e stelle cadenti: ecco gli eventi per la notte di San Lorenzo

Calici di Stelle, Siena celebra la notte di San Lorenzo

Domani 10 agosto, Siena torna a festeggiare la notte di San Lorenzo con “Calici di Stelle”. La prima tappa del tour “stellato” del 10 agosto vedrà protagonista Palazzo Pubblico con l’apertura straordinaria notturna dalle 21 alle 24 del Museo Civico e la possibilità di visitare nei Magazzini del Sale la mostra “Terra Mater – Earth and Heaven” di Andrea Roggi.

Al Complesso museale Santa Maria della Scala, dalle 21 alle 24, sarà la volta invece: “Di segni e di sogni” di Lorenzo Marini, e di “Viaggio nell’anima” di Daniele Zacchini. L’ingresso a Palazzo Pubblico e al S. Maria della Scala è gratuito, ma contingentato. Il Centro Guide di Siena e Federagit effettueranno due visite, una alle 20 e una alle 21.30, al Teatro dei Rinnovati. (Per informazioni e prenotazioni chiamare: 0577 292422 o inviare email a [email protected]).Alle 21, invece, “Siena con gli occhi di Dante”: l’itinerario, con partenza dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, toccherà via Calzoleria, Piazza Tolomei, via del Moro, Piazza Provenzano, Piazza Salimbeni e Fontebranda.(Info e prenotazioni: 0577 43273/334 8418736 oppure [email protected]) Per osservare le stelle in compagnia dell’associazione Unione Astrofili senesi, l’appuntamento, a ingresso libero, è agli Orti dei Tolomei dalle 21 alle 24,30. Richiesta la prenotazione chiamando lo 0577 292422 o scrivendo a [email protected] (In caso di maltempo l’iniziativa non sarà effettuata).

Brindisi in Fortezza Medicea con i vini medagliati del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino che si è tenuto lo scorso maggio. Quattro le degustazioni, dalle 21 alle 24, organizzate dall’Associazione Nazionale Città del Vino. Il prezzo è di 10 euro a cui si aggiungono 5 euro di cauzione per il bicchiere che dovrà essere riconsegnato al termine degli assaggi sotto le stelle di San Lorenzo. Per info e prenotazioni: 0577 353144 o [email protected]

Calici di Stelle anche a Montepulciano

A Montepulciano fervono i preparativi per la 20ma edizione di “Calici di Stelle” che si terrà il 10 agosto. Le sei location selezionate sono all’aperto e l’ingresso è possibile con prenotazione anticipata fino a esaurimento posti. (Qui il link)

Parco sculture del Chianti, serata con i The Occasionals

Recenti vincitori della 33esima edizione del Sanremo Rock Festival i The Occasionals suonano al Parco Sculture. Il biglietto per il solo concerto ha un costo di 10 euro per gli adulti e di 7,50 euro per ragazzi fino ai 16 anni mentre il biglietto per il concerto e la visita al parco costano 15 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi fino ai 16 anni

Non è necessaria la prenotazione e il biglietto si può acquistare per le serate musicali direttamente all’ingresso del Parco. La biglietteria apre mezz’ora prima dei concerti. In occasione dei concerti il Parco Sculture chiude alle 18 (ultimo ingresso). Durante gli spettacoli non è possibile visitarlo.

Sarteano, le stelle del Paradiso, il 10 agosto, nel punto più panoramico

Martedì 10 agosto, tutte le stelle di un paradiso affacciato sulla Val d’OrcIa, saranno visibili grazie a una escursione guidata. L’appuntamento è alle ore 21 a Castiglioncello del Trinoro, nel comune di Sarteano, per una visita in notturna nel punto più panoramico proprio nella notte delle “stelle cadenti”. I biglietti si acquistano fino alle 19 all’ufficio turistico di piazza Bargagli. Il costo è di 12 euro. Con appena 8 euro si può aggiungere il pacchetto di visite alle attrazioni culturali del Comune di Sarteano: la rocca Manenti, il Museo civico archeologico, la Sala d’arte Beccafumi. Ulteriore attrazione è la tomba della Quadriga infernale, aperta solo il sabato su prenotazione, che si trova nella necropoli delle Pianacce. Per informazioni, prenotazioni e tutti i dettagli dell’iniziativa: tel. 0578 269204, [email protected], www.sarteanoliving.it.

Orazio Sciortino protagonista alla Corte musicale

Il programma della Corte musicale, al podere Gonzaga (strada provinciale 51, km. 11, nel comune di Pienza) prosegue con un recital pianistico di Orazio Sciortino il cui programma verrà costruito sul momento, sulla base di associazioni e suggestioni. L’appuntamento è giovedì 12 alle 18.45. Ogni concerto è legato a una degustazione di prodotti del territorio. Ingresso con tessera associativa Arci. Per informazioni, prenotazione e tesseramento : [email protected] Tel. 3282404666

Francigena Music Festival, San Quirico palcoscenico naturale per musicisti di strada

Seconda edizione per il Francigena Music Festival, la rassegna che dal 13 al 15 agosto animerà San Quirico d’Orcia. Venerdì 13 agosto il via con David Vaggelli dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19 e Andrea Turchi dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19. Per tutta la durata dell’evento i commercianti esporranno le proprie merci nelle piazze e nelle vie del centro storico nell’ambito dell’iniziativa Mercantando dalle 10 alle 23.

Sovicille d’Estate, Fuoco e Ghiaccio a Pieve di Ponte allo Spino

Giovedì 12 agosto, alle 21 e 15, a Pieve di Ponte allo Spino, prosegue il ciclo di eventi di “Sovicille d’Estate” con il concerto Fuoco e Ghiaccio. Protagonista della serata il chitarrista Eliot Fisk, che suonerà Fantasia Sevillana op. 29 di Joaquín Turina e alcuni pezzi caratteristici di Federico Moreno Torroba, come Madroños, Nocturno, Burgalesa, Albada, Los Mayos, Romance de los Pinos, La Seguidilla. Seguiranno alcuni brani di Roland Löbner e poi Vals in re minore opera 8 numero 3, Danza Paraguaya, Sueño en la Floresta di Augustín Barrios Mangoré e Sevilla di Isaac Albéniz.Info e prenotazioni: Accademia Chigiana 3339385543 – 05772209

Rapolano: musica, vino e sapori del territorio nella notte di Calici di Stelle

Fervono i preparativi a Rapolano Terme per l’appuntamento con Calici di Stelle, in programma mercoledì 11 agosto, a partire dalle 21. Calici di Stelle avrà il suo ingresso da Piazza Matteotti, dove sarà possibile acquistare i ticket per le degustazioni e iniziare a degustare piatti e vini di produzione locale accompagnati dalla musica dei Carbonara Blues. In via Monaci saranno protagonisti vini bianchi e bollicine in arrivo dal Friuli, accompagnati da sapori della tradizione locale e toscana e dalla musica di Alìpio Carvalho Neto, Emanuele Parrini, Silvia Bolognesi e Pierluigi Foschi. In Largo Fratelli Cervi, infine, sarà possibile assaggiare altri vini tipici toscani e Valdobbiadene abbinati a sapori tradizionali o sfiziosi sulle note del Gruppo Bandistico Sorgente Musicale. Il punto di uscita della manifestazione sarà da via Roma. Dalla terrazza dei giardini pubblici del Piazzone, inoltre, sarà possibile osservare il cielo e le stelle insieme agli amici astrofili del Centro culturale ricreativo La Piana.