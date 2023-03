L’agenda di Siena News – A Serre di Rapolano la presentazione di “Madri e fratelli” di Francesco Ricci

Tappa a Serre di Rapolano per il libro “Madri e fratelli” di Francesco Ricci

Il romanzo di Francesco Ricci “Madri e fratelli” dedicato a Carlo Emilio Gadda, Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini fa tappa a Serre di Rapolano. L’appuntamento è in programma mercoledì 8 marzo, alle ore 18, al Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio e fa parte del cartellone di iniziative “Diamo pace alle donne” coordinato dalla Provincia di Siena in occasione della Festa della Donna. La presentazione del libro si aprirà con il saluto di Gianna Trapassi, vicesindaco di Rapolano Terme con delega alle pari opportunità, e continuerà con gli interventi dell’autore e della scrittrice Filomena Cataldo, arricchiti dall’accompagnamento musicale di Benedetta Bianchi, voce e chitarra acustica, e di Roberto Magnanensi, voce e tastiera.

A Poggibonsi Simone Olianti presenta “Scegli la gioia”

Martedì 7 marzo alle 18 all’auditorium dell’Accabì (terzo piano) Simone Olianti presenta “Scegli la gioia. Il discernimento come arte di vivere” (Edizioni Messaggero Padova). Si tratta di un nuovo appuntamento nell’ambito della rassegna “BenEssere-In cammino”, voluta dal Comune e curata dell’associazione La Scintilla in collaborazione con la Biblioteca comunale Gaetano Pieraccini. L’ingresso è libero. Informazioni: [email protected] e biblioteca comunale allo 0577 986611.

5 marzo 2023: Tornano le domeniche gratuite nei musei statali

Come ogni prima settimana del mese tornano puntuali le “Domeniche al Museo”, iniziativa del Ministero della Cultura, che coinvolge a Siena i tre musei nazionali della Pinacoteca di Siena, Villa Brandi a Vignano e Museo Archeologico presso il Santa Maria della Scala. L’ingresso sarà gratuito con orario dalle 9 alle 13.30 per la Pinacoteca e Villa Brandi, mentre il Museo Archeologico seguirà l’orario del complesso del Santa Maria della Scala. Per Villa Brandi occorre prenotare all’indirizzo [email protected]

In Pinacoteca sarà possibile prenotarsi per la visita guidata dall’home page del sito della Pinacoteca (Benvenuti in Pinacoteca) al costo di 8 euro.

Castelnuovo: al Teatro “V. Alfieri” arriva “Il dio bambino” con Fabio Troiano e le canzoni di Giorgio Gaber

Nuovo appuntamento con la stagione teatrale al Teatro comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga, che mercoledì 8 marzo ospiterà “Il dio bambino” con Fabio Troiano e testo e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Lo spettacolo è in programma alle ore 21.15 e fa parte del cartellone promosso da amministrazione comunale e Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la direzione artistica de Lo Stanzone delle Apparizioni.Per informazioni sui biglietti, è possibile contattare i numeri 0577-351345 e 331-3964978, attivo anche con prenotazione tramite WhatsApp, e l’indirizzo di posta elettronica [email protected] Sono previste riduzioni per spettatori over 65, soci Coop e studenti delle Università in possesso della Carta dello Studente della Toscana, oltre a “biglietto futuro” under 35, in collaborazione con Unicoop Firenze, e riduzioni per i possessori della Carta dello spettatore FTS (valide solo in caso di acquisto dei biglietti). I biglietti possono essere prenotati presso la segreteria del teatro e ritirati la sera stessa dello spettacolo.

Alla scoperta delle virtù dell’eroe tra tradizione, storia, leggenda e attualità: prende il via sabato 4 marzo alle ore 18 il nuovo ciclo di incontri che l’Associazione Archeosofica di Siena propone alla città, nella sede di via Ricasoli 24. Si comincia sabato 4 marzo con un incontro su “La battaglia spirituale e gli ordini cavallereschi”.Gli appuntamenti avranno inizio alle 18 nella nuova sede di via Ricasoli 24. Ingresso libero. Per informazioni: 3388940319 oppure 3386876968

Complesso Museale della Tartuca: venerdì 3 marzo commedia “A Paris! A Paris! A Paris!”

Nuovo appuntamento venerdì 3 marzo con la rassegna “Pagine e Parole. Libri d’autore e performance teatrali” Alle 19 al Complesso Museale della Contrada della Tartuca andrà in scena la commedia “A Paris! A Paris! A Paris!” con la regia di Mila Moretti e la magistrale interpretazione dell’attrice Luisa Noli.