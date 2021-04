L’Accademia Chigiana ricorda Rocco Filippini

L’Accademia Chigiana di Siena si unisce con profonda commozione al lutto del mondo della musica e della cultura per la scomparsa del violoncellista Rocco Filippini. Il Maestro è stato ospite dell’Accademia Chigiana il 13 dicembre del 1996 in duo con il pianista e docente dell’Accademia Michele Campanella nel contesto della 74a Stagione di Concerti “Micat in Vertice”.Cresciuto in un contesto familiare dedito alla musica e all’arte figurativa, Rocco Filippini si è affermato al Concorso Internazionale di Ginevra nel 1964 e ha intrapreso una brillante carriera, costellata di tournée mondiali, l’incisione di opere discografiche di riferimento e proficue collaborazioni con i massimi musicisti della scena nazionale in Italia e nel mondo. Attento all’approfondimento del repertorio cameristico, è stato membro fondatore del Trio di Milano con Bruno Canino e Cesare Ferraresi e nel 1992 del Quartetto Accardo con Franco Petracchi, Bruno Giuranna e Salvatore Accardo, tutti docenti Chigiani. Parallelamente al successo in ambito concertistico, ha intrapreso un’intensa attività didattica svolta in molte istituzioni tra le quali l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, il Conservatorio “G. Verdi” di Milano e l’Accademia “W. Stauffer” di Cremona.