La tradizione nata “ieri l’altro”: la presentazione del drappellone nel Cortile del Podestà

A quest’ora si sarebbe presentato, in un anno normale, il Drappellone. In questo 2021 speravamo fosse diverso ed invece eccoci ancora qui, mascherati come Diabolik ma con uno spiraglio di luce all’orizzonte. Vi posso solo raccontare la storia (recente) di quando la presentazione viene fatta nel Cortile del Podestà. È recente, perché la tradizione non necessariamente viene dai secoli, ma dalle situazioni mutanti del Palio che,così, attraversa e sopravvive. A tutto. Grazie a Siena News

Maura Martellucci