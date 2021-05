La Sud Est manda un anziano a farsi il tampone a 40 km da casa? L’Asl chiarisce: “I luoghi li scelgono i cittadini”

“Il luogo e l’orario dell’appuntamento per effettuare il tampone molecolare non sono fissati dall’Asl di riferimento, ma vengono scelti dal cittadino attraverso il portale regionale prenotatampone.sanita.toscana.it. In caso di necessità, i medici di medicina generale prescrivono il tampone a domicilio che viene effettuato dalle Usca. L’Asl Toscana sud est non ha ricevuto alcuna segnalazione specifica relativa all’episodio in questione“, così l’Asl risponde alle domande poste dal consigliere di Forza Italia Marco Stella che, in una nota, ha riportato “la storia di S.P., 72 anni”: Un anziano “cardiopatico”, che “ha febbre, tosse e sintomi del Covid, ma deve andare a farsi il tampone a 40 km da casa”. L’uomo “abita a Poggibonsi ma l’Asl gli ha fissato l’appuntamento a Castelfiorentino- continua Stella-: è evidente che il sistema sanitario toscano non funziona”. Il signor Salvatore , come scrive Stella, “30 giorni fa è stato vaccinato, ma poi da qualche tempo ha tosse, raffreddore, febbre a 38°, mostrando i sintomi del covid”. Stella aggiunge: “Per farsi il tampone, deve andare a Castelfiorentino, a 40 km di distanza dalla sua abitazione. Ovviamente, deve andare da solo, e mettersi alla guida della sua auto, percorrendo in tutto 80 km. Se aggiungiamo che ha la febbre ed è cardiopatico, il quadro è completo. Ma è mai possibile che in questi casi l’Asl non faccia il servizio a casa? Pretendiamo risposte, perché è un caso gravissimo di malasanità”