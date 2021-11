La stampa toscana nel mirino dei no vax: commenti coordinati sui social dei giornali

Il nostro giornale, come altre testate della Toscana, si trova letteralmente sotto attacco da parte di gruppi no vax per aver riportato le dichiarazioni del governatore Eugenio Giani e dell’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini in relazione ad alcune scritte apparse fuori dalle scuole primarie della provincia di Arezzo e di Siena.

Siena News è un quotidiano che dà voce ai lettori e che rispetta il pluralismo e le idee di tutti ma non accettiamo, in alcun modo, vili attacchi da leoni da tastiera che urlano contro il nostro lavoro e contro la scienza. Chiunque osi utilizzare termini quali “nazismo” non ha evidentemente coscienza di cosa esso sia stato davvero e nemmeno chi osa paragonarsi ai “partigiani” e a tutti coloro che hanno dato sangue e vita perché noi avessimo diritti. Diritti che oggi diamo per scontati ma che non lo sono affatto. Vero è, però, che chi non conosce la Storia è destinato a riviverla.

Siena News continuerà a riportare correttamente fatti di cronaca e attualità nel totale rispetto delle idee di tutti ma mai accetterà la violenza verbale e l’arroganza di coloro che urlano senza avere nulla da dire

Katiuscia Vaselli

“IL SIMBOLO DEI V_V SIGNIFICA RIVENDICAZIONE DI LIBERTÀ E DIRITTI FONDAMENTALI, QUELLI CHE ORA SONO OSTAGGIO DI UN RICATTO MORTALE. CONTRO LE MISURE DISCRIMINATORIE NAZISTE, LA MENZOGNA, L’OCCULTAMENTO E LA MANIPOLAZIONE DELLA VERITÀ CONTINUE USARE IL TERRITORIO PER AFFERMARE CON FORZA LA VERITÀ DIVENTA UN DIRITTO DEI CITTADINI ONESTI. PER OGNI BIMBO O GIOVANE MORTO O CHE MORIRÀ PER I VACXINI DOVREBBERO ESSERCENE CENTO DI MURI E VETRI IN TUTTI I POSTI DOVE VACXINANO, CON SOPRA SCRITTE DI VERITÀ E DI AVVISO ALLA POPOLAZIONE RAGGIRATA, PERCHÉ DI UN RAGGIRO CRIMINALE STIAMO PARLANDO.”

Questo è solo un degli innumerevoli messaggi che stanno invadendo le pagine social dei giornali locali toscani. Un vero e proprio attacco coordinato alla stampa locale è stato lanciato dal gruppo Telegram V_V, un’offensiva fatta da una tempesta di commenti tutti uguali – e tutti in Bloc Maiusc- che colpisce i media toscani (tra cui anche il nostro giornale) che hanno riportato la notizia delle scritte no-vax di fronte ad un asilo di Arezzo oppure (è il caso nostro) i commenti di indignazione del presidente della Regione Eugenio Giani e dell’assessore toscano all’istruzione Alessandra Nardini o del sindaco della città Alessandro Ghinelli.