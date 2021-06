La solidarietà non va in vacanza: la Caritas potenzia i servizi estivi e lancia l’appello per nuovi volontari

“La solidarietà non va in vacanza” è il titolo scelto dalla Caritas diocesana di Siena – Colle di Val D’Elsa e Montalcino per le iniziative di solidarietà e di sostegno per i mesi estivi. La Caritas Diocesana, dunque, anche quest’anno rimarrà aperta con tutti i servizi attivi, solo alcuni di questi subiranno modifiche per quanto riguarda la collocazione fisica. In particolare:

Il Centro di Ascolto Diocesano rimarrà aperto dal lunedì al venerdì con orario 9-12, con reperibilità telefonica per le urgenze, nelle sede di Via Mascagni 40, Siena. Il servizio docce continuerà la sua attività in Via dei Servi, 2 , il martedì e il venerdì dalle 9 alle 11.

La mensa, gestita durante l’anno dalle Suore Vincenziane, si sposterà dal 12 luglio al 13 agosto in Via Paolo Mascagni 40, accanto alla sede del Centro di Ascolto: sarà aperta tutti i giorni, festivi compresi, dalle 12 alle 13. La distribuzione dei pacchi viveri del lunedì e del mercoledì, curata dal Volontariato Vincenziano in via dei Servi, 4 si sposterà nel Centro caritas di Arbia, via Aretina 7 (Asciano). Gli utenti saranno contattati personalmente e sarà concordato con loro il ritiro dei viveri.

La distribuzione dei viveri effettuata dal centro Caritas di Arbia continuerà regolarmente. L’accoglienza femminile sarà dal 1 luglio al 16 agosto al centro Caritas di Arbia, previa autorizzazione del Centro di Ascolto diocesano. L’accoglienza maschile continuerà al centro Le Querce di Mamre alle Tolfe, previa autorizzazione del centro di ascolto diocesano.

La permanenza di tutti i servizi, in un periodo di ferie, richiede ovviamente un numero maggiore di volontari e per questo c’è la necessità di aumentare il numero dei volontari coinvolgendo le persone di buona volontà, le parrocchie e i gruppi organizzati. I servizi da fare sono molti: raccolta serale del cibo nei supermercati, selezione mattutina dei cibi raccolti, servizio alla mensa estiva per la distribuzione del cibo consegnato da una ditta esterna già confezionato e sporzionato, distribuzione dei viveri ad Arbia, presenza al centro delle Tolfe per compagnia e sostegno agli ospiti.

È stata attivata una mail speciale ([email protected]) a cui risponderà un volontario per indicare dove c’è più necessità di aiuto conciliando anche i bisogni con le disponibilità dei volontari.

Per le persone che aderiranno è previsto un incontro online con il cardinale Augusto Paolo Lojudice e l’Equipe Caritas Diocesana il 6 luglio 2021 alle 21: sarà un momento di riflessione, scambio, chiarimenti, indicazioni, un modo per vederci tutti almeno virtualmente.

“Abbiamo scelto uno slogan significativo – spiega il cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino –, «la solidarietà non va in vacanza» perché siamo convinti che il disagio e l’emarginazione siano sempre più diffusi soprattutto dopo una pandemia così devastante. I dati ci dicono che la pressione sui nostri sistemi di solidarietà non si è attenuata ed anzi sta crescendo”.

“Sono certo – aggiunge il cardinale – che avremo una risposta generosa e corale da tutta l’arcidiocesi con nuovi volontari che sapranno mettersi in gioco a sostegno di chi è meno fortunato”.

“L’arrivo dell’estate – spiega Anna Ferretti, dell’equipe della Caritas Diocesana- , la tranquillità di avere più tempo e modo di vivere il tempo libero, gli affetti familiari, grazie alle vaccinazioni contro il Covid e alla diminuzione delle infezioni dovute a questo virus che ci ha sconvolto la vita, non ci possono far dimenticare che ancora tante persone soffrono per le conseguenze che la pandemia ha portato: perdita di lavoro, affitti e bollette da pagare, ristori pubblici che non tutti possono avere. Sono ancora tante le persone che usufruiscono degli aiuti Caritas ed il numero per ora non sta calando come speravamo con la ripresa di diverse attività”.