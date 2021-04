La solidarietà dell’Associazione Polizia di Stato, donati generi alimentari alla Caritas di Siena

Beni alimentari per la Caritas diocesana che verranno distribuiti a chi, in questo complicato momento, necessita di supporto. E’il gesto di grande generosità fatto dall’Associazione nazionale Polizia dello Stato di Siena. “L’emergenza in corso ha creato forti ripercussioni anche sulla stabilità economica delle famiglie, trasformandosi, purtroppo, da sanitaria anche in emergenza sociale”, si legge in un post che prosegue “l’Anps ha voluto testimoniare, attraverso un intervento straordinario, vicinanza e sostegno a chi sta attraversando un momento di difficoltà”. La consegna è avvenuta alla presenza del presidente dell’Anps di Siena Vitarelli, del Questore Constantino Capuano e del il Cappellano della Polizia. “Ad ognuno di noi, in questo lungo periodo, è capitato di imbattersi in storie di disagio, anche nuovo purtroppo. Ed è questa consapevolezza che ci ha spinto a voler dare un piccolo contributo di solidarietà in favore della realtà sociale in cui viviamo”, così Vitarelli