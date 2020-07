La Rai a Siena per il programma Bellissima Italia

Il racconto che la Rai sta facendo sulle meraviglie del Belpaese in questi giorni ha fatto tappa in provincia di Siena. “Bellissima Italia”, il nuovo programma in onda su Rai2 con Fabrizio Rocca, Karina Marino e Mariateresa Giarratano, sta registrando la puntata sui nostri tesori: il complesso monumentale del Duomo, l’Accademia Chigiana, l’Orto dei Pecci, Piazza del Campo e San Gimignano. Oggi il set si è fermato a Palazzo Chigi Saracini. “Rai due ha sempre avuto un programma che promuove le bellezze dell’Italia- dice il regista Walter Vetere-. Ora raccogliamo l’eredità”. Il programma durerà 45 minuti ed andà in onda il 25 luglio alle 17. “Da quello che ho visto a Siena so che sarà una bellissima puntata. Non vogliamo raccontare le città che visitiamo nel dettaglio, non vogliamo fare da Ciceroni ma invogliare le persone a visitare questi luoghi”.Soddisfatto il direttore amministrativo dell’Accademia Angelo Armiento, “con la Rai abbiamo diverse collaborazioni – spiega-. Ogni anno vengono riprese 4-5 concerti con Rai Radio3. Ci hanno chiamato perchè sanno cosa c’è in questo nostro scrigno dei tesori”. Il direttore artistico dell’Accademia Nicola Sani ha invece ricordato la figura di Ennio Morricone, “la sua scomparsa è stato un dolore molto profondo.Era una grande presenza viva e non si è mai avuta la sensazione, aveva un’energia degna di un giovane”.Per questo il concerto di stasera, che si terrà stasera nella Chiesa di Sant’Agostino, con il coro Guido Chigi Saracini e con Roberto Fabbriciani ” rimanda a Ennio Morricone – dice-. Abbiamo voluto inserire due momenti diversi della porduzione di Morricone”.