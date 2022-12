La magia del Natale regala una famiglia ad Ascanio. Il micio disperso nelle Crete di Asciano è salvo

Che sotto Natale possano avvenire piccoli miracoli è una gran bella verità. E’ stato così per Ascanio il micio trovato in pessime condizioni nelle Crete di Asciano. Il suo passato ha dell’incredibile, dopo sei mesi di cure e attese nell’oasi felina I Cassiopei il cucciolo è stato adottato da una famiglia di Siena a pochi giorni dal Natale. Oggi Ascanio vive un presente da favola circondato dal calore di chi lo ha salvato. L’augurio è che questo Natale possa regalare a tutti i mici dell’associazione lo stesso lieto fine.

“Ascanio è un micino giovane trovato per caso in mezzo alle Crete senesi di Asciano da ragazzi che stavano passeggiando nella zona – ha raccontato Cristina, una delle fondatrici dei Cassiopei-. Era raffreddato e debilitato, decisamente malridotto”. Che sia stato il fato o qualche circostanza fortuita, lo spirito del Natale lo ha portato sulla strada della salvezza. Il miracolo più grande per lui è stato di poter trovare persone non indifferenti lungo il cammino: “Appena ha visto i ragazzi li ha seguiti come farebbe un cagnolino e loro lo hanno strappato al pericolo”.

Quando è arrivato ai Cassiopei le condizioni non erano buone: “Eravamo molto preoccupate per lo stato in cui versava. Ha dovuto fare una lunga cura per guarire ma, alla fine, ce l’ha fatta. Ascanio è un gattino dolce e molto affettuoso ma in sei mesi e, nonostante fosse poi in piena salute, nessuno si era interessato a lui. Abbiamo cercato a lungo un’adozione perché un giovanotto così non poteva vivere la vita in un’oasi. E come si dice, la pazienza è la virtù dei forti. Ha aspettato tanto ma alla fine la famiglia giusta, quella con la F maiuscola è arrivata. E con lei amore, coccole e una vita serena. Il nostro augurio e per tutti i mici – conclude Cristina – è quello di avere la sua stessa fortuna sfacciata di Ascanio”.

Martina Ciliani