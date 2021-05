La lettera – “Vivo e lavoro a Siena ma non ho diritto al parcheggio Aru”

“Segnalo un problema che si viene a creare con l’istituzione della Aru in via Folcacchieri, zona Valli: sono domiciliato con un regolare contratto di affitto al 3 della via interessata dal provvedimento e, poiché non sono residente, non potrò usufruire del parcheggio che si trova in prossimità della mia abitazione”.E’ quanto ci scrive Francesco Muccari, docente calabrese che per motivi di lavoro si trova nella nostra città. E continua: “Si tratta di un provvedimento contraddittorio, oltre che vessatorio- prosegue-: contraddittorio perché, se da un lato il Comune concede una tessera per l’utilizzo del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, dietro pagamento di una tassa, dall’altro impedisce di usufruire del servizio parcheggio in Aru; vessatorio, perché quando entrerà in vigore la Aru. Molti domiciliati in città per motivi di studio o di lavoro, non sapranno dove parcheggiare la propria auto – continua-. Vivere in questa città diventa privilegio di pochi, ecco perché sto seriamente valutando di andare a svolgere la mia professione di docente in una città più vivibile e sostenibile dal punto di vista economico”, conclude.