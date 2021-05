La lettera – “Grazie, Andrea, per aver aiutato mia figlia”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un padre che ha conosciuto un altro volto di Andrea Mari.

“Vi giro questa foto e vi spiego il perché: sono pugliese e con il Palio non ho nulla a che fare, volevo solo dire che ammiro Andrea Mari. Da lui ho avuto tanto per curare mia figlia: ha fatto delle sedute alle Bollicine e diede un contributo importante ed è per questo che rimarrà nel mio cuore. Mi piacerebbe che la gente conosca anche questo aspetto di Andrea, una persona dal cuore grande vicina ai bambini che hanno bisogno di aiuto”.

Intanto – per restare in tema di attenzione ai bambini con maggiori fragilità, nel rispetto delle idee di Andrea Mari, la famiglia ha espresso il desiderio di posizionare una cassetta all’ingresso della Chiesa dove chi vorrà potrà donare un’offerta. E’ stato infatti deciso di aprire una Onlus a nome di Andrea Mari, funzionale alla realizzazione del primo intervento di rianimazione per i bimbi nati prematuri, in pediatria all’ospedale senese di Santa Maria alle Scotte.