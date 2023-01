La lettera – “Grazie a La Racchetta, sono una risorsa straordinaria”

Riceviamo e pubblichiamo

Giunta all’età pensionabile, si conclude la mia attività da responsabile della Protezione Civile del Comune di Gaiole in Chianti e voglio ringraziare di cuore l’Associazione “La Racchetta” di Gaiole che in questi anni mi ha accompagnata nella gestione di un essenziale servizio alla collettività.

Spirito di squadra, coesione, affidabilità e sensibilità. Voi volontari avete assicurato, ogni qual volta necessario, una disponibilità attiva e produttiva. Dedicare il proprio tempo, impegnandosi in prima linea nell’assistenza ai cittadini e per il bene comune, è un’attività non scontata e senza prezzo.

Nel corso del tempo sono stati innumerevoli gli interventi che abbiamo dovuto affrontare e, mai una volta, mi sono sentita sola o in difficoltà grazie alla vostra presenza e al vostro svolgere il proprio compito con passione, professionalità e forza instancabile.

Il senso di comunità e disponibilità de “La Racchetta” sono stati per me una risorsa straordinaria, in termini di competenze e capacità operative. Grazie al vostro contributo, alla solidarietà e alla forza della “squadra”, il sistema pubblico ha potuto gestire tutte le emergenze che durante gli anni si sono verificate.

Nadia Anichini