La farmacia dell’Asl sud est all’interno delle Scotte sarà aperta anche il sabato mattina

Si allunga l’orario di apertura della farmacia di continuità dell’Asl Toscana sud est al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, nel corridoio dell’ingresso principale. A partire dal 4 dicembre la farmacia sarà aperta anche il sabato mattina, dalle 9 alle 13.15, in aggiunta al consueto orario 9-16 dal lunedì al venerdì.“È un’opportunità importante che mettiamo a disposizione di tutti i cittadini – afferma Fabio Lena, direttore del dipartimento del Farmaco dell’Asl Toscana sud est – perché estendiamo al sabato la possibilità di accedere a un servizio esclusivo, dal momento che alcune tipologie di farmaci possono essere ritirate solo nelle farmacie ospedaliere e non in quelle di comunità. Riusciremo così ad andare incontro ai bisogni di chi magari può avere difficoltà a raggiungere il policlinico senese negli altri giorni della settimana”.